تعرف على أحدث هواتف "إتش تي سي"
أطلقت شركة "إتش تي سي" هاتفها الذكي الجديد "وايلد فاير إي ستار" (Wildfire E Star).
وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد يأتي بشاشة "إل سي دي" قياس 6.5 بوصات وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسلا.
وينبض بداخل الهاتف معالج رباعي النوى بسرعة 1.3 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايتا، والتي يمكن زيادتها إلى 256 غيغابايتا بواسطة بطاقة الذاكرة.
ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية مزدوجة تتألف من عدسة رئيسية بدقة 8 ميغابيكسلات وعدسة أخرى بدقة 0.008 ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسلات لالتقاط صور السيلفي.
ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 وتم تجهيزه ببطارية سعة 3 آلاف مللي أمبير في الساعة، ويشتمل على منفذ "يو إس بي سي" ومنفذ 3.5 مليمترات لتوصيل سماعة الرأس.
ويبلغ وزن الهاتف الجديد 200 غرام، وسُمكه 9.2 مليمترات.