تعرف على أحدث هواتف ‫"إتش تي سي"

أطلقت شركة "إتش تي سي" هاتفها الذكي الجديد "وايلد فاير إي ستار" (‫Wildfire E Star).

‫وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد يأتي ‫بشاشة "إل سي دي" قياس 6.5 بوصات وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسلا.

‫وينبض بداخل الهاتف معالج رباعي النوى بسرعة 1.3 ‫غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة ‫16 غيغابايتا، والتي يمكن زيادتها إلى 256 غيغابايتا بواسطة بطاقة الذاكرة.

‫ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية مزدوجة تتألف من ‫عدسة رئيسية بدقة 8 ميغابيكسلات وعدسة أخرى بدقة 0.008 ميغابيكسل، مع ‫كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسلات لالتقاط صور السيلفي.

‫ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 وتم تجهيزه ببطارية سعة 3 آلاف ‫مللي أمبير في الساعة، ويشتمل على منفذ "يو إس بي سي" ومنفذ 3.5 مليمترات لتوصيل سماعة ‫الرأس.

‫ويبلغ وزن الهاتف الجديد 200 غرام، و‫سُمكه 9.2 مليمترات.