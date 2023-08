السلطات تجبر إيلون ماسك على إزالة شعار عملاق لشركته "إكس" من مقر تويتر

أزالت شركة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر شعارها الضخم والمضيء المثبت على سطح المبنى الذي يضم مكاتبها أمس الاثنين، بعد خلاف بين شركة التكنولوجيا العملاقة وسلطات مدينة سان فرانسيسكو.

وكان تثبيت الشعار على سطح مقر الشركة في "ماركيت ستريت" بوسط المدينة الأسبوع الماضي، جزءا من خطة إيلون ماسك لإعادة تسمية شبكة التواصل الاجتماعي التي تواجه الكثير من المشاكل والاضطرابات.

لكن جيران المبنى اشتكوا من الأضواء الساطعة الصادرة عن الشعار ليلا، وبعضهم أعرب عن مخاوفه من أن الهيكل غير مثبت بشكل آمن على حافة السطح.

وتلقت إدارة فحص المباني والتخطيط المدني في سان فرانسيسكو 24 شكوى بشأن الشعار، بينها شكاوى متعلقة بـ"السلامة الهيكلية والإضاءة"، وفق ما أفاد به باتريك هانان مدير الإعلام في الإدارة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال هانان "هذا الصباح، تابع المفتشون إزالة الشعار"، مضيفا أنه يتعين على مالك العقار الذي تستأجر فيه "إكس" مكاتبها دفع رسوم تراخيص تركيب الشعار وإزالته، بالإضافة إلى تكلفة التحقيق الذي أجرته المدينة.

ومنعت الشركة المفتشين الذين انتدبتهم سلطات سان فرانسيسكو من متابعة عملهم يومي الجمعة والسبت، لكن المدينة أرسلت إنذارا إلى الشركة الاثنين بأن مثل هذه اللافتات فوق مقرها تتطلب تراخيص ودفع رسوم.

"X" marks the spot at Twitter HQ in San Francisco after the company installed a giant flashing "X" that bewildered residents across the street. The city is now investigating the sign, saying the company failed to obtain the necessary permit to install it. https://t.co/1q9E4104Pw pic.twitter.com/T2gtBLrkIz

— CBS News (@CBSNews) July 31, 2023