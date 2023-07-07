بعد تصدره متجر التطبيقات.. "تويتر" تهدد بمقاضاة "ميتا" جراء إطلاقها "ثريدز"

هددت منصة التواصل الاجتماعي تويتر(Twitter) باتخاذ إجراء قانوني ضد تطبيق ثريدز(Threads) الذي أطلقته شركة ميتا (Meta)، المالكة لفيسبوك (Facebook) واجتذب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه.

وقالت وسائل إعلام أميركية، الخميس، إن محامي تويتر أليكس سبيرو، بعث رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ يبلغه فيها بهذه الخطوة.

وقال سبيرو في رسالته، إن تويتر يعتزم تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية.

واتهم سبيرو شركة ميتا في رسالته بالاستعانة بموظفين سابقين في تويتر مطلعين على أسرار تجارية لتويتر أو لا يزال بإمكانهم الوصول إليها وغيرها من المعلومات السرية للغاية.

وتصدر ثريدز، الذي أُطلق عليه لقب قاتل تويتر، التطبيقات المجانية على متجر "آب ستور" الخاص بشركة آبل في بريطانيا والولايات المتحدة الخميس.

وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على ثريدز "ما من أحد في فريق الهندسة الخاص بثريدز كان موظفا سابقا في تويتر".

كما قال موظف كبير سابق في تويتر لرويترز إنه ليس على علم بتشغيل أي موظفين سابقين لدى ثريدز.

ماسك يعلّق

في غضون ذلك، قال إيلون ماسك مالك تويتر ردا على تغريدة نقلت الخبر، "لا بأس بالمنافسة، لكن الغش ليس كذلك".

وتمتلك ميتا كلا من إنستغرام وفيسبوك، وتشبه واجهة المستخدم الخاصة بثريدز منصة التدوينات القصيرة تويتر.

ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل زوكربيرغ ومالك تويتر إيلون ماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما لخوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.

وبرز منافسون كثيرون لتويتر بعد استحواذ ماسك عليها في صفقة قيمتها 44 مليار دولار العام الماضي.

واتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة قرارات مثيرة للجدل تسببت في عزوف المستخدمين والمعلنين عن المنصة.

وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميا.