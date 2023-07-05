أعلنت إدارة الطيران الفدرالية بالولايات المتحدة "إف إيه إيه" (FAA) منح شهادة ترخيص للسيارة الطائرة، التي أطلق عليها اسم (النموذج A)، وتعتبر أول مركبة كهربائية بالكامل يمكنها الطيران والسفر على الطرق.

وقالت شركة ألف أوتوموتيف (ALEF Automotive): "إن سيارتها الطائرة، هي أول مركبة طيران يمكن قيادتها على الطرق العامة وقادرة على الوقوف مثل السيارات العادية، كما أن لديها قدرات الإقلاع والهبوط العمودي".

من جهتها، قالت إدارة الطيران الفدرالية، إن "السيارة ليست أول سيارة طائرة من نوعها تحصل على شهادة صلاحية خاصة للطيران، إلا أن هذه السيارة مختلفة بسبب قدرتها على العمل على الطرق وفي الهواء، وتبدو وكأنها سيارة عادية".

وأضافت: "ستكون قادرة على حمل راكب واحد أو اثنين، وسيكون لها نطاق طريق يصل إلى 320 كيلومترا، ومدى طيران يصل إلى 177 كيلومترا".

وأكدت إدارة الطيران الفدرالية أنها منحت للشركة شهادة صلاحية للطيران الخاص، وتسمح للطيران لأغراض محدودة تشمل البحث والتطوير.

وأشارت إلى أن السيارة الطائرة ستكون معتمدة كمركبة منخفضة السرعة، مما يعني أنها لن تكون قادرة على السير بسرعة تزيد على 40 كيلومترا في الساعة على طريق ممهد، لذلك ستسمح لنا بالاقتراب أكثر من الخطط الموضوعة لتوفير وسيلة تنقل صديقة للبيئة.

وقال جيم دوخوفني الرئيس التنفيذي لشركة ألف، في بيان صحفي، "نحن متحمسون لتلقي هذه الشهادة من إدارة الطيران الفدرالية. إنها تتيح لنا الاقتراب أكثر من تقريب الناس من تنقلات صديقة للبيئة وأسرع، وتوفير ساعات عمل للأفراد والشركات كل أسبوع. هذه خطوة صغيرة للطائرات، وخطوة عملاقة للسيارات".

وبدأ تطوير "الطراز A" منذ عام 2015 واستلهم الفكرة من فيلم العودة للمستقبل (Back to the Future) الجزء الثاني، الذي كان قد صدر في عام 2015.

وتقبل الشركة الطلبات المسبقة لـ(طراز A)، والمتوقع أن يصل إلى السوق رسميا في عام 2025 بسعر يبلغ حوالي 300 ألف دولار.