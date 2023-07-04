"ميتا" تستثمر مشاكل تويتر وتستعد لإطلاق تطبيق "ثريدز"

بدأت شركة ميتا (Meta)، اليوم الثلاثاء، عدها التنازلي لإطلاق تطبيقها الجديد "ثريدز" (Threads) المنافس لتويتر، وذلك بإظهاره منذ الآن على متجر "آبل ستور" قبل دخوله الخدمة بعد غد الخميس.

وعرّفت الشركة تطبيقها على المتجر الإلكتروني بكونه "الحيز الذي يجمع بين المجتمعات لمناقشة جميع الأمور التي تستولي على انتباهك اليوم أو غدا، أيا تكن اهتماماتك، وممكنك من التواصل ومتابعة من تشاء وأن تشارك آراءك مع العالم".

وأظهرت تسريبات أن مستخدمي تطبيق "ثريدز" قد يتمكنون من تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم في منصة "إنستغرام"، ويحمل التطبيق الجديد العديد من أوجه التشابه من حيث الوظائف والخصائص مع تويتر. واستنادا إلى التسريبات يتميز التطبيق بتحديد عدد الأحرف للمشاركات، بالإضافة إلى الرموز المألوفة لإعادة نشر المنشورات والإعجاب بها والرد عليها ومشاركتها.

ويجري تطوير "ثريدز" في "ميتا" منذ أوائل يناير/كانون الثاني، وذلك تحت الاسم الرمزي "بروجيكت 92".

وأثار خبر إطلاق تطبيق "ثريدز" استحسان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد القيود الأخيرة التي فرضها مالك تويتر إيلون ماسك على منصته، وأثارت غضبا لافتا، حيث رأى البعض في "ثريدز" منصة بديلة عن تويتر، فيما تخوف آخرون من سياسة الخصوصية في التطبيق الجديد.

ويأتي التطبيق الجديد في ظل الجدل المصاحب لقرارات إيلون ماسك منذ استحواذه على منصة تويتر في خريف العام الماضي بمقابل 44 مليار دولار.

وآخر تلك القرارات كان إعلانه قبل أيام فرض قيود على عدد التغريدات المسموح بقراءتها، وحصرها بـ10 آلاف يوميا لأصحاب الحسابات الموثقة، وألف تغريدة للحسابات غير الموثقة، و500 تغريدة فقط يوميا لأصحاب الحسابات الجديدة.