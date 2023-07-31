تدابير مهمة عند السفر بسيارة كهربائية

قالت رابطة هيئات الفحص الفني الألمانية إنه يتعين على أصحاب السيارات الكهربائية اتخاذ بعض التدابير المهمة عند السفر بالسيارة، وذلك تجنبا لأي منغصات تنجم عن مسافة السير.

التخطيط الجيد

وأكدت الرابطة على أهمية التخطيط الجيد للرحلة، إذ ينبغي تخطيط مسار الرحلة بحيث يتضمن محطات شحن كافية، كما ينبغي أيضا الانتباه إلى شبكة الشحن في وجهة السفر.

وأكدت أيضا على أهمية شحن بطارية السيارة قبل فراغ شحنتها بوقت كاف، حيث ينبغي التوجه إلى أقرب محطة شحن عندما تصل شحنة البطارية إلى 20%، فعلى سبيل المثال إذا كانت مسافة السير تبلغ 400 كلم فإنه ينبغي التوجه إلى محطة الشحن بعد قطع مسافة 240 إلى 320 كلم، وذلك للحيلولة دون توقف السيارة.

ترشيد استهلاك الطاقة

وينبغي أيضا ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك من خلال القيادة بسرعة ثابتة والتسارع على نحو معتدل، مع الاستفادة من خاصية استرجاع الطاقة، فمن خلال الضغط على فرملة المحرك يتم تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية ونقلها إلى البطارية.

الشاحن المتنقل

تكفي نظرة سريعة لأي شارع ليكتشف الشخص أن السيارات الكهربائية أصبحت موجودة بأعداد آخذة في التزايد مع مرور الوقت، وذلك بعد أن أثبتت جدارة عالية وقوة كبيرة، سواء من ناحية الشحن أو السرعة أو حتى قوة التحمل، وهذا ما جعل معظم الشركات الكبرى وحتى الناشئة تدخل مجال تصنيع السيارات الكهربائية بعد تزايد الطلب العالمي عليها.

وعلى الرغم من توفر شواحن سريعة لتزويد البطاريات بالطاقة اللازمة فإن البعض ما زال متخوفا من فكرة نقص الشحن أو انقطاعه فجأة، خصوصا عند وجوده بعيدا عن منصات الشحن، لذلك قدمت بعض الشركات حلولا قد تكون عملية لبعض مقتني السيارات الكهربائية، بينها الشواحن المتنقلة التي يمكن أن توضع في جميع أماكن وقوف السيارات.