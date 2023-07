شاهد- إزالة شعار الطائر الأزرق من مبنى تويتر.. هل أخذ ماسك الشعار من ميتا؟

تداول عدد من المدونين والعاملين في تويتر مقاطع فيديو لإزالة شعار الطائر الأزرق التقليدي والاستعاضة عنه بالعلامة التجارية الجديدة "إكس" (X) من واجهة المبنى الرئيسي في الولايات المتحدة.

وأقر الملياردير الأميركي ومالك المنصة إيلون ماسك أول أمس الأحد تعديل شعار المنصة والاستعاضة عن الطائر الأزرق بحرف "إكس" أبيض على خلفية سوداء، وجاء ذلك بعد أشهر من إعلان ماسك تعديل اسم الشركة إلى "إكس كورب".

ويستمد تويتر -الذي أُسّس في العام 2006- اسمه من صوت الطيور، واستخدم علامته التجارية منذ أيامه الأولى عندما اشترت الشركة سهم رمز لطائر أزرق مقابل 15 دولارا بحسب موقع "كرييتف بلوك".

ووصف ماسك الشعار الجديد بأنه "حد أدنى من فن الديكور"، وأشار إلى أنه بموجب الهوية الجديدة للموقع ستطلق على المناشير تسمية "إكس".

Just biked past Twitter HQ on way home, goodbye to the @Twitter sign? pic.twitter.com/Dt4RiRPIDR

— Taylor Tabb (@taytabb) July 24, 2023