"سنودع قريبا كل الطيور".. إيلون ماسك يتجه لتغيير شعار "تويتر"

قال الملياردير الأميركي مالك منصة تويتر إيلون ماسك -اليوم الأحد- إن منصة التواصل الاجتماعي ستتخلص قريبا من شعار العصفور الأزرق الذي كان رمزا للعلامة التجارية.

وكتب ماسك على تويتر أنه يستعد لتغيير شعار تويتر في الساعات المقبلة، وألمح إلى احتمال استبداله بالشعار "X". وقال "إذا تم تصميم شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا". وأضاف "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023