ظهرت عند بعض المستخدمين.. ما ميزة "الصوت الثابت" على اليوتيوب؟

أعلنت منصة "يوتيوب" (YouTube) أنها ستطلق قريبا ميزة جديدة، اسمها "الصوت الثابت" (Stable Volume)، تساعد في الحفاظ على صوت مقاطع الفيديو المنشورة على الموقع عند مستوى أكثر اتساقا.

واكتشف أحد مستخدمي موقع "ريديت" (Reddit) إعدادًا لم يتم الإعلان عنه بعد بعنوان "الصوت الثابت"، وأكد يوتيوب منذ ذلك الحين أن التجربة لا تزال قيد الاختبار مع مستخدمين عالميين.

ولم تعلن منصة يوتيوب عن إطلاق الميزة، لكن عديدا من الأشخاص لاحظوا ظهورها عند استخدامهم التطبيق، ومن بينهم اليوتيوبر إم براندون لي صاحب قناة "ذيس إز تيك توداي" (This Is Tech Today).

YouTube now has a feature called "Stable volume." I’m not entirely sure what it is, but I think it may be a normalizer and compressor that evens out the volume so you don’t have big jumps in volume between videos and even parts of a video itself. May be problematic for music. pic.twitter.com/kh0IGoXmpe — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) July 15, 2023

وقال براندون -في تغريدة خلال عطلة نهاية الأسبوع- إن الميزة "قد تكون أداة ضاغطة لموازنة الصوت، بحيث لا تكون لديك قفزات كبيرة في المستوى بين مقاطع الفيديو، وحتى بين أجزاء الفيديو الواحد".

وتهدف الميزة الجديدة إلى زيادة مستوى الصوت في مقاطع الفيديو المنشورة على يوتيوب، التي قد يكون بعضها أعلى من البعض الآخر.

وستتاح ميزة "تسوية الصوت" على مزودي الوسائط الأخرى أيضا، بداية من أجهزة التلفزيون الذكية إلى أنظمة الصوت ثم مشغلي الوسائط، التي لديها ميزة "تسوية الصوت تلقائيا" الخاصة بها، و تستهدف الإعلانات التجارية الصاخبة على سبيل المثال.

وإذا كنت تريد التحقق من الميزة في حال وجودها، فيمكن أن تبحث عنها في صفحة إعدادات الفيديو على تطبيق يوتيوب.