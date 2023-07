ظهرت عند بعض المستخدمين.. ما ميزة "الصوت الثابت" على اليوتيوب؟

أعلنت منصة "يوتيوب" (YouTube) أنها ستطلق قريبا ميزة جديدة، اسمها "الصوت الثابت" (Stable Volume)، تساعد في الحفاظ على صوت مقاطع الفيديو المنشورة على الموقع عند مستوى أكثر اتساقا.

واكتشف أحد مستخدمي موقع "ريديت" (Reddit) إعدادًا لم يتم الإعلان عنه بعد بعنوان "الصوت الثابت"، وأكد يوتيوب منذ ذلك الحين أن التجربة لا تزال قيد الاختبار مع مستخدمين عالميين.

ولم تعلن منصة يوتيوب عن إطلاق الميزة، لكن عديدا من الأشخاص لاحظوا ظهورها عند استخدامهم التطبيق، ومن بينهم اليوتيوبر إم براندون لي صاحب قناة "ذيس إز تيك توداي" (This Is Tech Today).

YouTube now has a feature called "Stable volume."

I’m not entirely sure what it is, but I think it may be a normalizer and compressor that evens out the volume so you don’t have big jumps in volume between videos and even parts of a video itself.

May be problematic for music. pic.twitter.com/kh0IGoXmpe

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) July 15, 2023