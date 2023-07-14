أحدهم حصل على 100 ألف دولار.. تويتر يبدأ توزيع الأرباح على المستخدمين

حظي الإعلان عن بدء منصة تويتر دفع الأموال للمستخدمين نظير الإعلانات على تغريداتهم باهتمام واسع من مستخدميها، حيث شارك بعضهم الأرباح التي حصلوا عليها، واعتبرها آخرون خطوة مهمة ستعيد الزخم للمنصة، معبرين عن ترقبهم لتعميمها عالميا.

وأعلن الحساب الرسمي للمنصة أمس الخميس إطلاق برنامج مشاركة أرباح الإعلانات، الذي سيمنح كل صانع محتوى عبر المنصة حصة من عائدات الإعلانات الموجودة على تغريداته.

Surprise! Today we launched our Creator Ads Revenue Sharing program. We’re expanding our creator monetization offering to include ads revenue sharing for creators. This means that creators can get a share in ad revenue, starting in the replies to their posts. This is part of our… — Twitter (@Twitter) July 13, 2023

وأضافت المنصة أنها بصدد تعميم الخدمة وإطلاقها على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في إطار سعيهم لمساعدة المستخدمين في تحقيق الربح بشكل مباشر من المنصة.

وحددت المنصة 3 شروط ليكون الحساب جاهزا للحصول على الأرباح: أولها الاشتراك في خدمة تويتر بلو، وثانيها حصول تغريداته على 5 ملايين ظهور شهري خلال آخر 3 أشهر، والثالث أن يجتاز عملية التحقق التي يجريها موظفو المنصة على الحسابات المتقدمة للخدمة.

وأكد مالك المنصة إيلون ماسك في تغريدة له أن العائدات ستحسب منذ إعلانه عن نيته إطلاق الخدمة في فبراير/شباط الماضي، مؤكدا أن الأمر سيخضع للتدقيق بحيث يدفع مقابل عدد الإعلانات المعروضة لمستخدمين حقيقيين تحققت منهم المنصة، حتى لا يتم التلاعب باستخدام الحسابات الوهمية المنتشرة عليها.

Revenue payout to content creators will be cumulative from when I first promised to do so in February — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2023

وعبر المنصة، وثّق عدد من صناع المحتوى حصولهم على الأموال بالفعل، حيث شاركوا قيمة أرباحهم، وقد بلغت 100 ألف دولار لأحد الحسابات، و37 ألف دولار لحساب آخر.

وأشاد مغردون بهذه الخطوة مؤكدين أنها قد تعيد للمنصة الكثير من الزخم المفقود بعد القرارات الأخيرة، حيث سيحرص كثيرون على التواجد المكثف فيها المنصة لزيادة شعبيتهم والحصول على فرصة كسب الأموال.

وعلّق المدون العلمي محمد قاسم -في تغريدة له- أنه لم يتوقع أن تصل المبالغ لهذا الحد، معبرا عن حماسه لوصول تلك الخدمة للعالم العربي، حتى مع علمه بأن المبالغ عربيا ستكون أقل بكثير من أميركا، نظرا لتفاوت قيمة وكمية الإعلانات.

لقد بدأت تويتر بإعطاء صانعي المحتوى مبالغاً بحسب تأثير محتواهم. بعض المبالغ كبيرة جدا. لم أتوقعها.pic.twitter.com/2p2bvzHAAM

خطوة ممتازة، وأتمنى أن تصل لنا في العالم العربي أيضا. أنا شخصيا قدمت على Monetization منذ أشهر، ولكني لم أحصل على الرد بعد. يبدو أن تويتر تنظر في الطلبات من… — Dr. Mohamed Qasem د. محمد قاسم (@mqasem) July 14, 2023

من جانب آخر، اعتبر مغردون أن قرار تويتر سيجلب معه الكثير من المحتوى التافه والمثير للجدل، لمحاولة جذب أكبر تفاعل ممكن وتحقيق الدخل.

وشارك رواد المنصة الكثير من التعليقات الساخرة بشأن شكل المحتوى الذي سيلجأ إليه بعض المستخدمين لتحقيق الانتشار المطلوب، والوصول إلى العدد المحدد ليبدأ في جني الأرباح.

كما اعتبر مدونون الأمر مجرد تحايل من المنصة لدفع الناس للاشتراك في تويتر بلو، حيث سيشترك الملايين، لكن العدد الذي سيحقق أرباحا مقبولة سيكون ضعيفا للغاية.