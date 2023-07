أحدهم حصل على 100 ألف دولار.. تويتر يبدأ توزيع الأرباح على المستخدمين

حظي الإعلان عن بدء منصة تويتر دفع الأموال للمستخدمين نظير الإعلانات على تغريداتهم باهتمام واسع من مستخدميها، حيث شارك بعضهم الأرباح التي حصلوا عليها، واعتبرها آخرون خطوة مهمة ستعيد الزخم للمنصة، معبرين عن ترقبهم لتعميمها عالميا.

وأعلن الحساب الرسمي للمنصة أمس الخميس إطلاق برنامج مشاركة أرباح الإعلانات، الذي سيمنح كل صانع محتوى عبر المنصة حصة من عائدات الإعلانات الموجودة على تغريداته.

Surprise! Today we launched our Creator Ads Revenue Sharing program.

We’re expanding our creator monetization offering to include ads revenue sharing for creators. This means that creators can get a share in ad revenue, starting in the replies to their posts. This is part of our…

— Twitter (@Twitter) July 13, 2023