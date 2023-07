حطم تطبيق "ثريدز" (Threads) الذي أطلقته "ميتا" (Meta) الأرقام القياسية منذ إطلاقه في السادس من يوليو/تموز 2023، فجذب أكثر من 100 مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع، وأصبح التطبيق الأسرع نموا على الإطلاق.

ورغم انتشاره السريع وشعبيته، شاعت مشكلة بين بعض مستخدمي "آيفون" الذي اشتكوا من استنزاف "ثريدز" لبطاريات هواتفهم، فتوجهوا إلى شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطاتهم بعد أن لاحظوا تأثير التطبيق على عمر البطارية.

أحد مستخدمي "تويتر" عرض سؤالا للمتابعين إن كانوا يعانون من استنزاف بطاريات هواتف "آيفون" عند استخدام "ثريدز".

Is Threads a drain on the iphone battery or did something change with the iphones lately? I’m not on the app hardly at all but lately my battery is draining way more than normal.

