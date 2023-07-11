بدون أرز وبخاصية خفية.. كيف تنقذ هاتف آيفون عند سقوطه في الماء؟

يعد سقوط الهاتف الجوال عن طريق الخطأ في الماء من الحوادث الشائعة، وهو ما يدفع كثيرين للجوء إلى الحيلة المعروفة وهي غمره في الأرز، ولكن هناك حلا أكثر كفاءة، وهو متاح لهواتف "آيفون" (iPhone) عبر ميزة "ووتر إيجيكت" (Water Eject).

وتستغل ميزة "ووتر إيجيكت" الاهتزازات الصوتية لطرد الماء من مكبرات الصوت، وتوفر حلا فعالا للحفاظ على جودة الصوت في ظل التعرض للماء وتعمل على تحسين الأداء العام للجهاز.

هذه الميزة مفيدة عندما تصطحب هاتفك الآيفون إلى المسبح، حيث يمكن أن تتسلل قطرات الماء إلى الشقوق الصغيرة، خاصة حول منطقة السماعة.

وعلى الرغم من هاتفك قد يظل يعمل، فإن الرطوبة قد تؤثر على جودة المكالمات وتنبيهات الإشعارات.

كيفية تفعيل ميزة اختصار "ووتر إيجيكت"

الخطوات الآتية سترشدك إلى كيفية تفعيل ميزة "ووتر إيجيكت" على الآيفون الخاص بك:

قم بزيارة قسم الاختصارات، وفي حال لم يكن موجودا، يمكنك تنزيله عن طريق فتح متصفح آيفون الخاص بك، واكتب كلمة "اختصارات" (Shortcuts)، واذهب إلى اختصار "ووتر إيجيكت" عن طريق النقر على "احصل على اختصار" (choose shortcut)، وبعدها "إضافة اختصار" (Add shortcut) في الشاشة التالية.

ويمكنك تنشيط الاختصار عبر 3 طرق:

الطريقة 1: عبر تطبيق الاختصارات

افتح تطبيق الاختصارات واضغط على اختصار "ووتر إيجيكت". من القائمة التي تظهر، اضغط على "ابدأ طرد الماء". سيتم تشغيل نغمة قوية لمدة حوالي 15 ثانية لطرد الماء، وتنتهي بظهور رسالة تشير إلى أنه قد تم إخراج الماء من مكبر الصوت.

الطريقة 2: باستخدام أوامر سيري

بالاعتماد على المساعد الرقمي" سيري" (Siri) على آيفون، يمكنك ببساطة الطلب من المساعد بالقول "هاي سيري، ووتر إيجيكت" (Hi Siri, Water Eject)، وعندها سيفعّل المساعد الرقمي قائمة "ووتر إيجيكت"، بعدها اضغط على "ابدأ طرد الماء" (Begin Water Ejection) للمتابعة.

الطريقة 3: باستخدام رمز الشاشة الرئيسية

يمكنك وضع اختصار "ووتر إيجيكت" على الشاشة الرئيسية الخاصة بك لسهولة الوصول. وللقيام بذلك، اضغط على خط الثلاثة الأزرار في الزاوية العليا اليمنى، لاختصار "ووتر إيجيكت" اضغط في الشاشة التالية على الأشرطة الثلاثة الأفقية.

بينما تقدم ميزة "ووتر إيجيكت" حلا ذكيا لهواتف الآيفون المتضررة من الماء، تذكر أنه ربما لا يكون ذلك كافيا إذا كان جهازك قد غُمر بالماء لفترة طويلة. فالتعرض الطويل للماء يمكن أن يؤدي إلى حدوث تآكل داخلي لبعض مكونات الجهاز. في هذه الحالة، تعد الطرق غير التقليدية الأخرى مثل استخدام الرمل أو الأرز وحبيبات السيلكا أكثر فعالية.