بسبب الذكاء الاصطناعي.. ماسك يغير سياسة عرض التغريدات في تويتر

تفاجأ زوار موقع "تويتر" (Twitter) للتواصل الاجتماعي بعدم قدرتهم على رؤية التغريدات. وهي خطوة وصفها مالك المنصة إيلون ماسك بـ"الإجراء الطارئ والمؤقت".

وكان زوار الموقع في السابق قادرين على عرض التغريدات ومشاهدتها بدون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساباتهم على تويتر، ولكن المنصة اختارت تغيير هذه السياسة وفرض تسجيل الدخول على كل زائر حتى يتمكن من رؤية التغريدات.

وقال إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، في تعليق له عقب الجدل الذي أثارته هذه الخطوة "كنا نتعرض لسرقة البيانات، الأمر الذي كان يهين المستخدمين العاديين"، مضيفا أن القرار الجديد يعد "إجراء طارئا ومؤقتا".

وفجر اليوم السبت، أعلن ماسك -الذي لم يعد الرئيس التنفيذي لتويتر ولكنه لا يزال مشاركا بشكل كبير في إدارة المنصة- اتخاذ مثل هذه الإجراءات مؤقتا لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي من البحث في تويتر واستخدام المعلومات التي تنشر عليه.

وأعرب ماسك في وقت سابق عن استيائه من بعض شركات الذكاء الاصطناعي، التي تستخدم بيانات تويتر لتدريب نماذجها اللغوية.

وفي حين ليست واضحة مدة الإجراءات المؤقّتة، أوضح ماسك أنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية وفورية بسبب مستويات سحب وقراءة مفرطة.

وقال "أغلب الشركات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تلك الناشئة إلى أكبرها، كانت تسحب البيانات من الموقع بكميات هائلة"، مضيفا "من المحزن جدا تشغيل أعداد كبيرة من الخوادم بشكل طارئ فقط لتسهيل تقديم معلومات هائلة لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة".

وكان ماسك أشار في تغريدة سابقة له إلى أن السحب الهائل للبيانات من قبل الجهات الأخرى كان يتسبب بتدهور خدمة المستخدمين العاديين على تويتر.

وبدأت المنصة، منذ فترة، في تطبيق عدد من الإجراءات لتحفيز المعلنين على العودة إلى تويتر، وتحقيق زيادة في إيرادات الاشتراكات.