"سلام السودان".. منصة رقمیة توفر الدعم والمعلومات خلال الأزمات والحروب

أطلقت مجموعة من المھندسین السودانیین المتطوعین منصة "سلام السودان" الرقمیة على الإنترنت، لتقديم مجموعة من المبادرات والتطبیقات التي تسھم في تحسین حیاة الأفراد والمجتمع السوداني خلال أوقات الأزمات.

وانطلقت منصة "سلام السودان" يوم 15 أبریل/نيسان 2023، وفي هذا التقرير نستعرض هذه المنصة وأهم التطبيقات التي تدعمها وقصة إنشائها وتطورها مع المتطوعين.

1. تطبیق "دلیل السودان"

يسهل تطبیق "دليل السودان" الوصول إلى معلومات الخدمات والأماكن المختلفة في السودان، ویتم تحدیثه بانتظام، وقد طوره المھندس أحمد تبن ویمكن تحمیله من متجر "غوغل بلاي" (Google Play).

2. موقعا "نداء السودان" و"إي سوداني"

طور فريد عادل موقع "نداء السودان"، أما موقع "إي سوداني" (esudani) فطوره محمد الصادق، ولديه تطبيق أيضا على "غوغل بلاي". هاتان المنصتان توفران معلومات عن الخدمات والأماكن في السودان، وتم دمج النشر في الآونة الأخیرة بينهما.

ويقول فريد للجزيرة نت عن موقع "نداء السودان" إن عدد احتياجات المواطنين المعلنة في المنصة منذ بداية الأزمة حتى اللحظة بلغ ما يقارب 5400 طلب، وفي المقابل كان هنالك نحو 640 إعلانا خاصا بتوفر بعض الاحتياجات في مناطق مختلفة، وقد فاقت عدد الزيارات للمنصة 170 ألف زيارة منذ اندلاع الأزمة يوم 15 أبريل/نيسان 2023.

أما محمد الصادق مطور موقع "إي سوداني"، فيقول إن الموقع بدأ كمنصة مخصصة لعرض احتياجات المواطنين وأماكن توفرها، "ولكن بعد أن وجدنا أن موقع نداء السودان قد قام بهذا الغرض بشكل أفضل اتجهنا للتركيز على أفكار أخرى".

وأضاف "دعمنا الموقع بخريطة لمساعدة المواطنين على معرفة احتياجات الآخرين القريبين من منطقتهم ومعرفة أماكن توفر الخدمات القريبة". ويركز موقع "إي سوداني" أيضا على معرفة مناطق الاشتباكات والأماكن الخطرة وتحذير المواطنين من الاقتراب منها.

3. موقع "تنسیق"

أما موقع "تنسيق" فھو منصة للإعلان عن العربات المفقودة للمواطنین، طوره أبو بكر الطائف، الذي يشرح للجزيرة نت ما قامت به المنصة من أعمال قائلا: "عمِل فريقنا على الاستجابة لعدد من الأزمات الإنسانية السابقة مثل أزمة فيروس كورونا وأزمة فيضانات المناقل".

ويضيف الطائف "في الأزمة الحالية بدأت المنصة بهدف مشابه لمنصتي (إي سوداني) و(نداء السودان)، حيث كانت تعرض احتياجات المواطنين وأماكن توفرها".

ويتابع أن تنسيق تعد "منصة للتنسيق بين أصحاب المركبات المفقودة في أثناء الحرب، سواء بسبب السرقة أو النهب المسلح، وحرصنا على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن زمن وأماكن فقدان المركبات بالإضافة إلى أنواعها".

ويقول إن تحليل هذه البيانات قد يؤدي إلى مؤشرات مهمة عن شدة المعارك وأماكن تركزها. ويأمل -بعد أن تنجلي هذه الأزمة- أن تستطيع المنصة تقديم الإسناد القانوني مستقبلا لأصحاب هذه المركبات لتعويضهم.

4. موقع "حالة تطبیقات البنوك السودانیة"

یوفر موقع "حالة تطبیقات البنوك السودانیة" تحدیثات عن حالة التطبیقات البنكیة وشركات الاتصالات في السودان وغیرھا من المؤسسات الخدمية، ویرسل إشعارات في مجموعات الواتساب وتليغرام حول بشأن هذه التطبیقات.

وطور هذا الموقع عبد الرشيد تايلندي، الذي انتبه للمشكلة المالية جراء تعطل الخدمات في السودان وأسس منصة "حالة تطبيقات البنوك السودانية". ويقول تايلندي إن فكرة المنصة بدأت من حاجة الناس لمعرفة حالة تطبيقات البنوك السودانية نظرا للتعامل المالي الواسع الذي يتم عبرها داخل السودان وخارجه.

وأغلب الخدمات والتحويلات المصرفية في السودان تتم عبر البنك المركزي ما عدا بعض البنوك، ومنها بنك الخرطوم وبنك فيصل وهما الأشهر في السودان، فهذه البنوك التي لا تتبع البنك المركزي لها تطبيقات خاصة بها مثل تطبيق "بنكك" الخاص ببنك الخرطوم وتطبيق "فوري" الخاص ببنك فيصل الإسلامي.

ويقول عبد الرشيد للجزيرة نت "نتابع الحالات الخاصة بجميع التطبيقات والبنوك على مدار الساعة، ونقوم بتحديث الحالة الخاصة بها في الموقع، مع إرسال إشعارات للمستخدمين عبر برامج المراسلة." وتابع "قمنا مؤخرا بإضافة حالة شركات الاتصالات السودانية لمعرفة مدى توفر خدمات المكالمات والإنترنت".

5. تطبیق "دكتور آب"

یوفر تطبیق "دكتور آب" خدمة الاستشارات الطبية المجانية، وذلك بتمكين المستخدم من طلب الاستشارة وتمكين الأطباء الموجودين بالمنصة من الرد على الاستشارات، ويقول القائمون على المنصة إنهم تأكدوا من أن جميع الأطباء الذين يتعاملون معهم هم فعلا أطباء ومؤهلون وموثوقون.

6. مبادرة "زوادتك"

"زوادتك" مبادرة أتت لسد الحاجة نسبة للظروف التي تمر بھا البلاد، والمبادرة طورھا المھندس عبد الرحمن مولود، ويستقبل الموقع طلبات الأسر المحتاجة للمواد التموينية أو الطبية أو غيرها، ويعمل على تنفيذ ما يستطيع منها.

7. منصة سراج

موقع "سراج" يقدم خدمة تتیح للمستخدم الحصول على عدد من الوحدات تصل إلى 400 كیلووات في مرتین (200 كیلووات كل مرة) وھي آجلة السداد تدفع لاحقا بعد رجوع نظام البیع.

وحسب عبد الرحمن مولود مطور المنصة، فإن منصة سراج خدمة مقدمة من الدولة للحصول على كهرباء بكمية محدودة والسداد بعد تحسن الأوضاع.

وتم بناء نسخة من منصة سراج على تطبيق تليغرام لتسهيل الوصول للخدمة من المواطنين وإصلاح بعض الأخطاء التقنية.

جهود بأيادي مطورين سودانيين

تجدر الإشارة إلى أن ھذه المبادرات والتطبیقات تم تطویرھا طواعیة من قبل أصحابها، وجمیعھا متوفرة على منصة "سلام السودان".

وفي حديث للجزيرة نت، يقول الدكتور أنور دفع الله، رئيس مؤسسة الباحثين السودانيين ومنسق اللغة العربية في مؤتمرات "تيد إكس"، وهو أحد المنسقين في المنصة ومن الفريق الإعلامي لمبادرة "سلام السودان"، إن تنسيق الجهود بين المنصات المختلفة والتركيز على إضافة الخدمات غير المتاحة ساعدا على توفير الوقت والجهد.

وقد أظهر المطورون السودانيون من كل أنحاء العالم -وخصوصا من قطر- تأهبا عاليا وتعاونا غير مسبوق في تطوير هذه المنصات، حسب قول دفع الله.