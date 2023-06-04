ينطلق غدا.. أبرز المنتجات المحتمل أن تكشف عنها آبل في المؤتمر العالمي للمطورين

أعلنت شركة "آبل" (Apple) أن مؤتمرها العالمي للمطورين، المعروف اختصارا بـ"دبليو دبليو دي سي" (WWDC)، سيبدأ في الخامس من يونيو/حزيران 2023، ويعد هذا العرض الضخم أحد أكبر أحداث هذا العام، ويبدو أنه سيكون زاخرا بالمنتجات التقنية سواء أجهزة جديدة أو برمجيات وتحديثات أنظمة التشغيل.

وفي ما يلي أبرز التكهنات بشأن المنتجات المنتظر أن تكشف عنها آبل غدا الاثنين، وذلك وفق ما ذكر أغلب متابعي منتجات الشركة الأميركية:

نظارات "ريالتي برو" (Reality Pro)

يعتقد العديد من المراقبين لمنتجات آبل أن هذا المنتج هو الأكبر في هذا الحدث. فقد ترددت شائعات لسنوات عن عزم شركة آبل إطلاق نظارة جديدة تجمع بين "الواقع الافتراضي" و"الواقع المعزز" (AR /VR)، وكانت التوقعات تشير إلى أنه سيتم الكشف عنها عام 2023، وقد يكون مؤتمر غد هو الموعد المناسب لذلك.

وذكرت عدة تقارير أن النظارة تبدو كزوج من نظارات التزلج، مع شاشات بدقة "8 كيه" (8K) والعديد من الكاميرات، وحزمة بطارية خارجية، وبسعر قد يصل إلى 3 آلاف دولار.

وإذا أطلقت آبل هذه النظارة، فسيكون أحد المكونات الرئيسية للعرض التقديمي هو "إكس آر أو إس" (xrOS)، الذي يعرف بـ"نظام تشغيل الواقع الممتد"، وستحدد آبل من خلاله الميزات الرئيسية، التي من المتوقع أن تركز على الترفيه والتواصل.

أجهزة ماك الجديدة

"ماك برو" (Mac Pro)

على مر السنين، كان مؤتمر المطورين هو المكان الذي تطلق فيه آبل آخر طرازات جهازها "ماك برو" (Mac Pro)، ويرى المراقبون أن الوقت حان لتحول جديد، إذ مرت 3 سنوات منذ أن أعلنت الشركة عن خططها للانتقال من شريحة "إنتل" (Intel) إلى الشرائح الخاصة بها، ويعد "ماك برو" جهاز ماك الوحيد الذي استثني من هذا الانتقال خلال السنوات الماضية.

وتقول أحدث الشائعات إن الجهاز سيحتوي على معالج "إم 2 ألترا" (M2 Ultra) وبتصميم مشابه للطراز الحالي، ولم يتأكد ما إذا كان سيتم إطلاق جهاز ماك المتطور خلال هذا المؤتمر، ولكن كلا الطرازين السابقين ظهرا لأول مرة في مؤتمرات مماثلة، لذلك فهناك احتمال كبير للكشف عن الجهاز الجديد.

جهاز "ماك بوك آير" (MacBook Air) مقاس 15 إنشا

ذكرت عدة مصادر أن شركة آبل تعمل على نسخة أكبر من جهاز "ماك بوك برو" مع شاشة مقاس 15 بوصة، ولا تعرف بالضبط المواصفات الكاملة للجهاز، لكن المتوقع أن تكون مشابهة جدا لحاسوب "آير" الحالي، ربما مع إضافة شريحة "إم 2 برو" (M2 Pro) وفقا لمتتبع منتجات آبل المشهور روس يونغ.

البرمجيات

من المحتمل أن تستثمر "آبل" هذا الحدث لعرض أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بها، بما في ذلك إصدارات "آي أو إس" (iOS) و"آيباد أو إس" (iPadOS) و"ماك أو إس" (macOS) و"ووتش أو إس" (watchOS) و"تي في أو إس" (tvOS) الجديدة.

ووتش أو إس

قد يكون التركيز في هذا المؤتمر على "ووتش أو إس"، حيث قال مارك جورمان مراسل "بلومبيرغ" (Bloomberg) إنه يمكن أن يشهد هذا النظام تحديثا "ملحوظا".

ولم يذكر تفاصيل محددة، إلا أنه أشار إلى أن التغيير قد يكون بسبب التركيز الشديد في العام الماضي على ساعات آبل، بما في ذلك إطلاق "آبل ووتش ألترا" (Apple Watch Ultra).

آي أو إس 17

وأيضا هناك نظام "آي أو إس 17" الجديد، حيث من المتوقع أن يحتوي على بعض الميزات التي يطلبها المستخدمون بشدة. من بينها "مركز التحكم" (Control Center) المعاد تصميمه، بالإضافة إلى الإصدارات المحدثة من تطبيقات الكاميرا والصحة.

آيباد أو إس 17

أما التحديث المصاحب لمالكي آيباد والمعروف بـ"آيباد أو إس 17″ (iPadOS 17)، فمن المرجح أن يشتمل على معظم الميزات الجديدة لنظام "آي أو إس 17″، ولكنه يتكيف مع واجهة شاشة أكبر.

وبالإضافة إلى هذه المنتجات هناك العديد من الأخبار التي ذكرت منتجات وبرمجيات أخرى قد يتم إدخال تحديثات وتطويرات جديدة عليها، وتظل هذه الأخبار تكهنات لن يكشف عن مدى صحتها حتى اللحظة التي يعتلي فيها تيم كوك -المدير التنفيذي لشركة آبل- المسرح غدا الاثنين للإعلان رسميا عن بدء مؤتمر آبل للمطورين لعام 2023.