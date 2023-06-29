المدارس بألمانيا تعاني نقصا في المتخصصين بتكنولوجيا المعلومات

كشف استطلاع حديث أن أغلب المدارس بألمانيا تعاني من نقص في المتخصصين بتكنولوجيا المعلومات.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة "تيليكوم" الألمانية ونشرت نتائجه اليوم الخميس، أن واحدة فقط من كل 10 مدارس تقريبا في ألمانيا لديها متخصص بتكنولوجيا المعلومات.

ووفق الاستطلاع الذي شمل أكثر من ألف مدير ومديرة مدرسة، ذكر 11% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن لديهم بمدارسهم واحدا من هؤلاء المتخصصين.

وأعرب 53% من مديري المدارس عن أمنيتهم في أن يكون لديهم متخصص في تكنولوجيا المعلومات بمدارسهم، وفقا للاستطلاع.

يشار إلى أن هذه المشكلة تندرج ضمن الموضوعات الأكثر إلحاحا في سياسة التعليم بألمانيا، إلى جانب نقص المعلمين المؤهلين.

جدير بالذكر أن معهد "فورزا" أجرى هذا الاستطلاع خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، وشمل الاستطلاع 1014 شخصا من مديري مدارس بمختلف أنواعها، مثل مدارس ابتدائية وثانوية وكذلك مدارس ثانوي تجاري وتعليم فني.

وكانت متحدثة باسم وزارة التعليم الألمانية تعهدت أمس الأربعاء بأنه من المقرر دعم الولايات والمحليات في رقمنة القطاع التعليمي.