تطبيق "شات جي بي تي" في آيفون يتيح البحث عبر محرك بينغ

أطلقت شركة "أوبن إيه آي" (Open Ai) تحديثًا جديدًا لتطبيق "شات جي بي تي" (Chat GPT) في آيفون يضيف خاصية البحث عبر محرك بحث مايكروسوفت (Microsoft) "بينغ" (Bing) مباشرةً من داخل التطبيق.

ووفقًا للملاحظات المرفقة بالتحديث، فإن تلك الميزة الجديدة ستكون متاحة فقط لمشتركي النسخة المدفوعة من التطبيق في آيفون.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية استخدام خاصية التصفح عبر بينغ داخل التطبيق من أجل الحصول على إجابات شاملة وبعض المعلومات المحدثة التي تتجاوز البيانات التي تدربت عليها نماذج "جي بي تي".

ويمكن تفعيل هذه الميزة في إعدادات التطبيق، بالضغط على "مزايا جديدة" (New Features)، ثم اختيار نسخة "جي بي تي- 4" (GPT-4)، ثم الضغط على خيار "تصفح مع بينغ" (Browse with Bing) من القائمة.

يأتي التحديث في الوقت الذي أصدر فيه الكونغرس الأميركي مجموعة قواعد جديدة تحد من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" داخل مكاتب العمل.

وبحسب مذكرة صادرة عن كاثرين سزبيندور كبيرة المسؤولين الإداريين في الكونغرس الأميركي، سيكون مسموحا فقط للعاملين في مكاتب الكونغرس استخدام النسخة المدفوعة الأجر من "شات جي بي تي"، المعروفة باسم "شات جي بي تي بلس" (ChatGPT Plus) نظرا لما تقدمه من خيارات أكثر للتحكم بالخصوصية، لكن يمنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كجزء من العمل اليومي.

وجاء في المذكرة كذلك السماح فقط باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي مع البيانات المتاحة بشكل عام حتى عند استخدام "شات جي بي تي بلس"، علما بأنه يجب تمكين ميزات الخصوصية يدويا لمنع استخدام البيانات التي يجري إدخالها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن كثيرا من الشركات والمؤسسات حذّرت من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تفاديا لإساءة الاستخدام أو تسريب البيانات، كما أقدمت شركات مثل سامسونغ (Samsung) وآبل (Apple) على حظر استخدام تلك الأدوات على موظفيها، واتخذت بعض المدارس والمؤسسات التعليمية إجراءات مماثلة منعا للغش.