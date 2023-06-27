تمنح خيارات جديدة لهواة الألعاب.. غوغل تختبر ميزة "بلايبليس"

كشفت شركة "غوغل" (Google) الأميركية عن ميزة جديدة تسمح لمستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" (Android) بتجربة الألعاب قبل القيام بشرائها من متجر "غوغل بلاي" (Google Play) وتثبيتها على الأجهزة.

وذكر موقع "ذا فيرج" (The verge)، أن شركة غوغل تبحث حاليا اختبار ميزة "بلايبليس" (Playables) لإتاحتها على سطح المكتب والجوال.

ويتم تكوين الميزة الجديدة لصالح يوتيوب، وتسمح بإضافة ألعاب تفاعلية إلى منصة الفيديو.

ويمكن تشغيل الألعاب عبر تطبيق يوتيوب على نظامي "آي أو إس" و"أندرويد" أو من خلال المتصفح على سطح المكتب.

وأوضحت "سياسي هسياو" المديرة المسؤولة عن إعلانات الموبايل في شركة "غوغل" أن ميزة "بلايبليس" الجديدة ستكون مفيدة لكل من المطورين والمستخدمين، وذلك لأنها تسمح للمستخدمين بتجربة الألعاب قبل دفع أي أموال لشرائها، وللمطورين لأنها تمكنهم من جذب أكبر عدد من اللاعبين.

وأشارت هسياو إلى أنه في السنوات الماضية اختلفت طريقة اختيار المستخدمين للألعاب من على المتجر، حيث إن المستخدمين الآن يبحثون عن ألعاب معينة لتحميلها عوضا عن تحميل الألعاب الموجودة في المراتب الأولى.

وتعتقد هسياو أن ميزة بلايبليس ستكون مفيدة للمستخدمين أيضا في التعرف على ألعاب جديدة، كما ستكون مفيدة للمطورين في تقديم ألعابهم في صورة أفضل للمستخدمين.

وشرعت غوغل في إطلاق الميزة بشكل محدود، ولكنها ستطلقها لجميع المطورين في الشهور القليلة المقبلة. ومن الجدير بالذكر أن الميزة الإعلانية ستعمل طبقا لتقنية "إتش تي إم إل 5" (HTML5).