كيف تستخدم "ميدجيرني" لإنشاء صور تهاني عيد الأضحى هذا العام؟

واحدة من أبرز استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي هي بالتأكيد إنشاء الصور، حيث يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إنشاء صور بأشكال فنية مختلفة باستخدام الأوصاف النصية التي يقدمها المستخدم في غضون دقائق وتتنوع هذه الصور وتختلف أشكالها.

ويعتبر تطبيق "ميدجيرني" (Midjourney) من أكثر خدمات الذكاء الاصطناعي شيوعا عبر الإنترنت في الفترة الأخيرة، قد طوّره ديفيد هولز، وتم إصدار النسخة الأولى في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

يستخدم هذا التطبيق خوارزميات التعلم الآلي ويستفيد من الشبكات التوليدية (GANs) وخوارزميات التعلم العميق الأخرى من أجل إنشاء فن اصطناعي يمكن استخدامه لأغراض إبداعية مختلفة.

ويمتلك التطبيق واجهة بسيطة باللغة الإنجليزية وهي اللغة الوحيدة التي يدعمها التطبيق، حيث تحتوي الواجهة بضعة أزرار من أجل التسجيل وبدء استخدام التطبيق، كما تحتوي شرحا عن طريقة الاستخدام.

ويمكنك الاطلاع على بعض النماذج المجربة من قبل المستخدمين لتطبيق ميدجيرني عن طريق قائمة (showcase).

استخدامات "تطبيق ميدجيرني"

يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي ويعتبر من عائلة التطبيق الشهير "شات جي بي تي" (ChatGPT)، وهو مختص بإنشاء الصور، حيث يمكن أن يساعدك على تحسين موقع الويب الخاص بك من خلال صور رائعة وفريدة من نوعها، وشخصيات للألعاب، والاستلهام من الفن والرسوم التوضيحية ذات المظهر الإبداعي، ومع ذلك، فإن معرفة كيفية استخدامه بشكل فعال أمر مهم لتحقيق أقصى استفادة منه.

كيفية إنشاء حساب "ميدجيرني"

يمكن استخدام "ميدجيرني" عن طريق تطبيق "ديسكورد" (Discord) وهي الطريقة الوحيدة حيث لا يوجد موقع خاص به مثل التطبيق الشهير (ChatGPT)، فأنت بحاجة لديسكورد من أجل تجربة هذا التطبيق.

1- إذا لم يكن لديك حساب ديسكورد، فقم بإنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى حسابك.

2- انتقل إلى الموقع الرسمي الخاص بميدجيرني وانقر فوق "Join the Beta"، وقم بمزامنته مع حساب ديسكورد الخاص بك على المتصفح أو التطبيق.

3- على الشريط الجانبي الخاص بك، اختر إما "مبتدئ أو عام" وادخل إحدى الغرف.

4- عند هذه النقطة يجب أن تكتب نصا وصفيا موجها على أن تبدأ جملتك بالأمر التالي "imagine/"، وبعد ذلك تصف ما تريد رسمه. ثم اضغط على زر الدخول.

وثمة عدة طرق لكتابة الأوامر وهناك مكتبة كاملة يمكن الاستعانة بها كما يمكن التعلم من المستخدمين الآخرين في طريقة كتابة الأوامر بشكل جيد.

5- نظرا لأن الأشخاص الآخرين ينشطون في الغرف ويقومون بإنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستمرار، فأنت بحاجة إلى مراقبة تصميمك.

6- بعد انتهاء إنشاء شبكة الصورة الأولية، يظهر صفان من الأزرار:

– (U1 U2 U3 U4) يقوم الزر U بترقية حجم الصورة المحددة، مما ينتج عنه نسخة أكبر بتفاصيل مضافة.

– (V1 V2 V3 V4) يقوم الزر V بإجراء تعديلات طفيفة على الصورة المحددة في الشبكة، وينتج عن ذلك شبكة جديدة من الصور التي تتشابه في النمط والتكوين مع الصورة المحددة الأصلية.

– إذا كنت تريد إعادة توليد نتائجك، فأنت بحاجة فقط إلى النقر فوق زر التحديث.

– عندما تريد حفظ الصورة النهائية، يجب عليك فتح الصورة والنقر فوق "افتح الأصل" وحفظ الصورة من علامة التبويب الجديدة التي عليها.

نماذج صور عيد الأضحى 1444هـ/ 2023 عبر تطبيق "ميدجيرني"

صور عيد الأضحى 1444هـ/ 2023 بواسطة ميد جيرني بطريقة الكارتون

صور عيد الأضحى 1444هـ/ 2023 بواسطة ميدجيرني بطريقة الرسوم المتحركة

يمنحنا تطبيق "ميدجيرني" القدرة على إنشاء أعمال فنية وإنشاء صور مذهلة جاهزة للطباعة في غضون 60 ثانية ببضع نقرات فقط.

وهو أداة قوية لها القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي ننشئ بها الصور الرقمية ونستخدمها، وهذا العمل المتطور قادر على استكشاف وسائل فكرية جديدة وتوسيع القدرات التخيلية للعقل البشري.