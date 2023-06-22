هل سيرفع الجزء الجديد من "فاينل فانتسي" مبيعات "بلايستيشن 5″؟

قوبل صدور الجزء الجديد من سلسلة ألعاب الفيديو اليابانية الشهيرة "فاينل فانتسي"(Final Fantasy)، اليوم الخميس، باستحسان واسع من هواة اللعبة الذين كانوا يترقبون صدورها، فيما توقع خبراء أن تسهم في تعزيز مبيعات أجهزة "بلايستيشن 5" (PlayStation 5).

ولن تكون "فاينل فانتسي 16"-وهي الإصدار الأحدث في السلسلة الشهيرة التي تجاوز إجمالي مبيعات كل أجزائها 173 مليون نسخة بحسب ناشرها "سكوير إينيكس"- متوفرة إلا على الجهاز الذي تنتجه "سوني" (Sony).

وهذه السلسلة التي أُطلقت عام 1987 تندرج ضمن ألعاب تقمص الأدوار اليابانية وباتت تضم 16 حلقة رئيسية مرقمة إضافة إلى عشرات الألعاب الأخرى في أنواع مختلفة (قتال، سباقات، إيقاع …).

وكانت اللعبة في البداية مخصصة لأول وحدة تحكّم من "نينتندو"، لكنّ مطوريها اعتمدوا بعد 10 سنوات جهاز "بلايستيشن" الذي كانت أسطوانته المدمجة توفر سعة تخزين أكبر من أشرطة "نينتندو" (Nintendo)، ما يتيح جذب جمهور جديد.

وتشتهر ألعاب "فاينل فانتسي" بتجددها المستمر إذ تطورت على مدى عقود من القتال ثنائي البُعد القائم على الأدوار إلى المواجهات في الوقت الفعلي.

وقال دانيال أحمد من شركة "نيكو بارتنرز" الاستشارية لوكالة الصحافة الفرنسية إن إطلاق هذه الحلقة الجديدة يمكن أن يساعد في تحفيز مبيعات جهاز "بلايستيشن 5".

وطُرح جهاز "سوني" الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لكنّ وتيرة إنتاجه تأثرت سلبا بالنقص في أشباه الموصلات والمشاكل التي شهدتها سلسلة التوريد بسبب جائحة "كوفيد".