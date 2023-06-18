هل اقترب إيلون ماسك من زرع أول رقاقة إلكترونية في دماغ البشر؟

تحدث الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن اقتراب شركته "نيورالينك" (Neuralink) من زرع أول رقاقة إلكترونية في الدماغ، في خطة تفتح المجال أمام استخدامات مختلفة.

وقال ماسك، خلال حضوره مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا في باريس، إن "نيورالينك" تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل في وقت لاحق من هذا العام.

ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين سيخضعون لجراحة زراعة رقائق إلكترونية أو المدة التي ستستغرقها العملية.

وذكر ماسك، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla) للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" (Twitter) ولشركة "سبيس إكس" (Space X)، أن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة من زراعة الرقائق هو استعادة البصر وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك، وقال في تصريحات سابقة "حتى لو لم يكن الشخص مبصرا أبدا كأن يولد أعمى نعتقد أنه ما زال باستطاعتنا إعادة البصر له".

وتقوم شركة "نيورالينك" بتطوير وصلات شريحة للمخ تقول إنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات القدرة على الحركة والتواصل من جديد، وأجرت الشركة تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية.

وأكدت الشركة في الشهر الماضي حصولها على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وهي علامة فارقة للشركة الناشئة في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها للتجارب على الحيوانات.

وقال خبراء لرويترز في وقت سابق إن "نيورالينك" إذا تمكنت من إثبات أن أجهزتها آمنة للبشر سيستغرق الأمر بضع سنوات أو ربما أكثر من عقد للحصول على ترخيص بالاستخدام التجاري.