"لينوفو" تطرح حاسوبا لوحيا جديدا يتضمن مزايا قارئ الكتب الإلكترونية

أطلقت شركة "لينوفو" (Lenovo) حاسوبها اللوحي الجديد "سمارت بيبر" (Smart Paper)، الذي يمتاز بشاشة الحبر الإلكتروني، مما يعني إمكانية استعماله كقارئ للكتب الإلكترونية أيضا.

وأوضحت الشركة الصينية أن تقنية الحبر الإلكتروني تتيح إمكانية القراءة الجيدة تحت أشعة الشمس المباشرة، وتمتاز عن باقي الشاشات العادية بأنها مريحة للعينين.

ويشتمل الحاسوب اللوحي الجديد "سمارت بيبر" على شاشة قياس 10.3 بوصات، وبدقة وضوح 1872 x 1404 بيكسل.

وبفضل توافر قلم إدخال البيانات لينوفو (Smart Paper Pen)، يمكن استعمال الحاسوب اللوحي الجديد لتدوين الملاحظات، ويتمكن قلم إدخال البيانات من التعرف على 4096 مستوى ضغط، ويتعرف أيضا على الميل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد من لينوفو على معالج "آر كيه 3566" (RK3566) مع ذاكرة وصول عشوائي (LPDDR4X-RAM) سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية (eMMC 5.1) سعة 64 غيغابايتا، وبطارية سعة 3500 مللي أمبير ساعة.

ويدعم الحاسوب اللوحي "سمارت بيبر" الجديد تقنية "الواي فاي" (Wi-Fi) وتقنية البلوتوث 5.2.