"إنتل" تعتزم استثمار 4.6 مليارات دولار بمنشأة رقائق في بولندا

أعلنت شركة "إنتل" (Intel) الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية أنها تعتزم استثمار ما يصل إلى 4.6 مليارات دولار لبناء منشأة جديدة في بولندا ستوفر نحو 2000 وظيفة.

وقالت الشركة في بيان إن المنشأة الجديدة -التي ستقام في فروتسواف (جنوبي بولندا)- "ستساعد في تلبية الطلب الشديد على التجميع والاختبار الذي تتوقعه إنتل بحلول عام 2027".

وأضافت أن الاستثمار يهدف إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على بناء سلسلة إمداد أكثر مرونة لأشباه الموصلات.

وأشاد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بالإعلان، مؤكدا أن المشروع عنصر من عناصر "ترسيخ وتوطيد التعاون عبر الأطلسي" مع الولايات المتحدة.

وصرح مورافيتسكي للصحفيين في فروتسواف بأنه "من الآن فصاعدا، عبر هذا الاستثمار من شركة إنتل ستكون بولندا جزءا رئيسيا من نظام الإمداد غير الشامل لهذه التقنيات الأكثر تقدما".

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إنتاج 20% من أشباه الموصلات العالمية بحلول عام 2030، أي ضعف إنتاجه الحالي، واستثمرت "إنتل" في مرافق رقائق في ألمانيا وأيرلندا.

وقالت الشركة الأميركية إن مواقعها الأوروبية ستساعد في كفاءة التكلفة في سلسلة الإمداد في الاتحاد الأوروبي، وإنها تخطط لإنتاج رقائق بقيمة 80 مليار يورو في أوروبا على مدى 10 سنوات.

وأشارت "إنتل" إلى تأخر البدء في إنشاء مصنعها في ألمانيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى التضخم.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية إنها تتطلع إلى دعم بناء المصنع بمساعدات عامة إضافية.

يأتي الإعلان عن الاستثمار الجديد بعد أن سجلت "إنتل" صعوبات في الفصل الأول من عام 2023. وأعلنت الشركة في أبريل/نيسان الماضي عن انخفاض كبير في المبيعات في الفترة من يناير/كانون الأول إلى مارس/ آذار الماضيين؛ بسبب التراجع الحاد في الطلب على أشباه الموصلات، خاصة تلك المستخدمة في أجهزة الحاسوب.

وتعد "إنتل" إحدى شركات أشباه الموصلات الرائدة في العالم، إذ تصنع مجموعة واسعة من المنتجات، ومن بينها أحدث جيل من الرقائق.