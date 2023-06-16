ماكرون يسعى لإقناع ماسك ببناء مصنع لتسلا في فرنسا

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك اليوم الجمعة، في إطار مساعيه لإقناع رئيس شركة "تسلا" (Tesla) ببناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا.

وقال ماكرون إنه سيتحدث مع ماسك "عن الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي وإطار العمل التنظيمي لأعمال الشبكات الاجتماعية التي تحمي أطفالنا بشكل أفضل، وقطاع السيارات والبطاريات".

وردا على سؤال عن احتمال قيام تسلا ببناء مصنع كبير لبطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا، قال ماكرون "الأمر متروك للشركة لمراجعة الاحتمالات الخاصة بالمشاريع في أوروبا وسوف نروج لفرنسا وجاذبيتها لمثل هذه الأعمال".

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) عن وزير التحول الرقمي الفرنسي جان نويل بارو قوله إن بلاده تريد من شركة تسلا التي يقودها إيلون ماسك بناء مصنعها العملاق التالي على أراضيها، وأضاف "سيكون رائعا أن تبني تسلا مصنعا في فرنسا. بذلنا الكثير من الجهد والطاقة لضمان أن يكون ذلك ممكنا".

وتابع بارو "استثمرنا أيضا في قطاع كامل مخصص لبطاريات السيارات الكهربائية وسنحاول إقناع (إيلون ماسك) بأن فرنسا هي المكان الأنسب في أوروبا لإنشاء مصنع تسلا القادم".

وسبق أن قال مسؤولون لرويترز إن فرنسا تسعى لاجتذاب شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية، عملاق السيارات الكهربائية، وشركة تسلا؛ لبناء مصانع لهما في البلاد.

وقال ماسك، الذي التقى الشهر الماضي الرئيسَ الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير، إنه واثق من أن تسلا ستضخ "استثمارات كبيرة" في فرنسا مستقبلا ولكنه لم يحدد موعدا.

وسبق أن حاولت فرنسا إقناع ماسك ببناء مصنع في البلاد، ولكنه اختار ألمانيا لبناء مصنعه الوحيد في أوروبا حتى الآن.