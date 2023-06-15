"لوسيد أير جي تي" تحقق أقل زمن لإعادة شحن البطارية

عند شراء سيارة كهربائية يكون الاهتمام الرئيسي للمستهلك منصبا على عنصرين هما مدى السيارة وسرعة شحن البطارية، ومن الطبيعي أن يفضل المستهلك السيارة ذات المدى الأطول وسرعة الشحن الأعلى.

وهناك عدة طرز سيارات تقدم كلا من المدى الطويل والشحن السريع، لكنها بالطبع تكون غالية الثمن.

ووفق تقرير جديد عن الشحن من شركة "بي3 غروب" للاستشارات، حصلت السيارة "لوسيد أير غراند تورنغ" (جي تي)، على المركز الأول في العنصرين، حيث قدمت أطول مدى للبطارية وأسرع شحن بين كل السيارات الكهربائية التي تباع في الولايات المتحدة.

وذكر موقع "أوتوموتيف نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات أن سعر السيارة "لوسيد أير جي تي" يبلغ 139 ألف دولار بما في ذلك رسوم النقل.

وحققت بطارية السيارة زمن شحن قدره 20 دقيقة لتتمكن السيارة من قطع مسافة أكثر من 330 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

وحققت السيارة المركز الأول بين 13 سيارة كهربائية من حيث سرعة الشحن، بفضل تصميم وكفاءة بطاريتها (800 فولت).

كما تقدم السيارة "لوسيد أير جي تي" أطول مدى وقدره 830 كيلومترا باستخدام البطارية بقدرة 112 كيلوواتا في الساعة.

في المقابل جاءت السيارة "تسلا" طراز "إس بليد" في المركز الثاني، حيث تقطع مسافة 310 كيلومترات بعد شحن البطارية مدة 20 دقيقة، في حين يبلغ سعرها 109 آلاف دولار.

في الوقت نفسه يصل مدى السيارة طراز "إس بليد" عند شحن بطاريتها بالكامل إلى 637 كيلومترا وفق تقديرات إدارة الحماية البيئية الأميركية.