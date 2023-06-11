تويتر ترفض دفع فواتير خدمة الحوسبة السحابية لغوغل

ذكر موقع "بلاتفورمر" (Platformer) الإخباري أمس السبت أن شركة تويتر رفضت دفع فواتير خدمة غوغل للحوسبة السحابية؛ لأن عقدها على وشك التجديد هذا الشهر.

وكانت تويتر وقعت عقدا لعدة أعوام مع غوغل، يتعلق بمكافحة البريد العشوائي وحماية الحسابات من بين أمور أخرى، قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي.

وبحسب بلاتفورمر، فإن تويتر تستضيف بعض الخدمات على خادمها الخاص، وتدرج البعض الآخر على منصات الحوسبة السحابية لشركتي أمازون وغوغل، إلا أن التقرير لم يقدم تفاصيل عن الآثار المتوقعة للصراع بين الشركتين وإن كان سيؤدي إلى عرقلة عمل فرق الثقة والأمان في تويتر.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" (The Information) المتخصصة في أخبار التكنولوجيا، أن تويتر تحاول إعادة التفاوض بشأن عقدها مع غوغل منذ مارس/آذار على الأقل.

وفي مارس/آذار، ذكرت ذات الصحيفة أن أمازون أيضا حذرت تويتر من أنها ستعلق مدفوعات الإعلانات؛ بسبب فواتير الشركة المستحقة لخدمات "أمازون ويب" للحوسبة السحابية.

ومنذ استحواذ ماسك على تويتر، اتجه إلى خفض التكاليف بشكل كبير، وسرّح الآلاف من الموظفين، كما وجّه بخفض تكاليف البنية التحتية -مثل الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية- بمقدار مليار دولار، حسبما قال مصدر لرويترز في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ولم ترد تويتر على استفسار عبر البريد الإلكتروني من قبل رويترز، كما لم ترد غوغل على طلب للتعليق أيضا.