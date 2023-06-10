بشاشة 15 بوصة.. آبل تطلق أنحف حاسوب محمول في العالم

أطلقت شركة "آبل" (Apple) الحاسوب المحمول "ماك بوك آير" (MacBook Air) الجديد، الذي يعد أنحف حاسوب محمول قياس 15 بوصة في العالم؛ حيث يبلغ سمكه 11.5 مليمترا فقط، بينما يبلغ وزنه 1.5 كيلوغرام.

وأوضحت الشركة الأميركية أن ماك بوك آير الجديد يعمل بمعالج "إم2" (M2) ويمتاز بسعة تخزينية تصل إلى 2 تيرابايت، مع دعم تقنية الشحن "ميغ سايف" (MagSafe) وفترة تشغيل بطارية تصل إلى 18 ساعة، بالإضافة إلى منفذي "ثندر بولت" (Thunderbolt) ومنفذ لتوصيل سماعة الرأس.

مواصفات ماك بوك آير 15 بوصة الجديد من آبل

لم يتغير الكثير من ناحية التصميم بالنسبة لماك بوك آير الجديد، وهذه سياسة آبل المعتادة. لكن كل شيء أصبح أكبر. بداية من الشاشة التي يصل حجمها إلى 15.3 بوصة وبدقة 2880 × 1564 بكسلا.

والشاشة من نوع "لكويد ريتنا آي بي إس" (Liquid Retina IPS)، وهذا يمنحها نفس كثافة البكسل الموجودة في طراز 13 بوصة، لكن مع حجم أكبر.

ويظل سطوع الشاشة كما هو "500 شمعة". وتقول آبل إنها ستدعم ألوان "دي سي آي- بي3" (DCI-P3).

كما زاد حجم نظام الصوت، حيث توفرت مساحة لـ6 مكبرات صوت، لتنتج أصواتا أعلى وأكبر من أجهزة "ماك بوك آير" (MacBook Air) السابقة.

ويظل أهم ما يميز هذه المجموعة المكونة من 6 مكبرات صوت هو إعدادات مكبر الصوت المزدوج، الذي يزاوج مكبرات الصوت لأعلى ولأسفل؛ لتقدم تناغما تسميه آبل "فورس- كانسلنغ سوند" (force-canceling sound).

وتعمل هذه التقنية على زيادة مستوى الصوت وزيادة جودته، بفضل الإعدادات المخصصة لتوجيه السماعات لأعلى ولأسفل. وكل ذلك بنفس القدر من الطاقة بدون أي تأثير على عمر البطارية.

مواصفات البطارية ومنافد الحاسوب المحمول ماك بوك آير 15

يعمل الحاسوب المحمول "ماك بوك آير" 2023 بشبكة "واي-فاي 6 802.11 إيه إكس" (Wi-Fi 6 802.11ax) قوية جدا مع شريحة بلوتوث.

ويدعم هذا الحاسوب الربطَ مع شاشة خارجية واحدة بدقة في حدود "6 كيه" (6K)، وتردد 60 هرتزا عبر مخرج "ديسبلاي بورت" (DisplayPort) ويدعم منافذ للفيديو الرقمي من نوع "ثندر بولت 3" (Thunderbolt3) ومخارج "في جي إيه" (VGA) و"إتش دي إم آي" (HDMI) و"دي في آي" (DVI) و"ثندر بولت2″ (Thunderbolt 2) باستخدام محولات.

ويتوفر الحاسوب المحمول ماك بوك آير 2023 على لوحة مفاتيح "ماجيك كيبورد" (Magic Keyboard) بإضاءة خلفية باللغة التي تختارها ومستعشر "توتش آي دي" (Touch ID) ولوحة تحكم في المؤشر "فورس توتش" (Force Touch) أكثر سلاسة وسرعة.

ويعمل ماك بوك آير 15 ببطارية كبيرة بسعة 35 واتا وشحن سريع بقوة 70 واتا عبر منفذ شحن "تياب- سي" (Type-C)، ويمكن أن تدوم البطارية ما يصل إلى 18 ساعة من مشاهدة الفيديو على "آبل تي في" (Apple TV).

ويتوفر الحاسوب الجديد بـ4 ألوان، هي: الفضي والأسود و"ستارلايت" و"ميدنايت"؛ نظير سعر يبدأ من 1299 دولارا أميركيا.