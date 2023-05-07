من المنتظر أن تطرح غوغل هاتفها "بكسل فولد" (Pixel Fold) -الذي يعتبر أول هواتفها القابلة للطي- خلال مؤتمر "غوغل آي/أو 2023" (Google I/O 2023) المقرر يوم الأربعاء 10 مايو/أيار الجاري.

ولم تكشف غوغل عن مواصفات جهازها الجديد، لكنها نشرت مقطع فيديو تشويقيا قصيرا يعرض جهازا بشاشة خارجية تفتح بشكل يشبه جهاز سامسونغ القابل للطي "غالاكسي زد فولد" (Galaxy Z Fold) إلى حدٍ بعيد.

أما موقع الكاميرا في الخلف، فيشبه أجهزة "غوغل بكسل" الأخرى، لكنه لا يبرز بشكل واضح، مما يؤكد ما رأيناه في المواد التسويقية المسربة السابقة وحتى الفيديو العملي.

وكان موقع "سي إن بي سي" (CNBC) أشار في أبريل/نيسان 2023 إلى أن "بكسل فولد" سيأتي بقياس 5.8 بوصات، ويمكن فتحه ليتحول إلى جهاز لوحي بقياس 7.6 بوصات. وقال التقرير إنه سيحوي معالج غوغل "تينسور جي2" (Tensor G2)، ويزن 10 أونصات، وله "مفصلات هي الأكثر متانة في الأجهزة القابلة للطي"، وسيبلغ سعره 1700 دولار.

وعلى صعيد البرمجة، ركزت غوغل على تعليم مطوري "أندرويد" (Android) لجعل تطبيقاتهم تعمل على الأجهزة القابلة للطي والشاشات الكبيرة، وهو ما قد يؤتي ثماره خلال الأيام القادمة مع إطلاق هذا الجهاز وجهاز "بكسل تابلت" (Pixel Tablet) الجديد.

وتتيح صفحة "بكسل فولد" على متجر غوغل للمهتمين بالجهاز فرصة الاشتراك للحصول على مزيد من المعلومات بمجرد الكشف عنه رسميًا في 10 مايو/أيار.

وكان من المتوقع أن تكشف الشركة عن الجهاز خلال مؤتمر "غوغل آي/أو 2022" العام الماضي، لكن الشركة فضّلت التريّث إلى حين تدريب المطورين على إنتاج البرامج المناسبة له قبل إطلاقه.