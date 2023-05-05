الذكاء الاصطناعي "ضخم" ولكن يجب الحذر.. رئيس آبل يشرح نظرة الشركة حول التكنولوجيا

قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل (Apple) إن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي "ضخم" لكنه حذر من أن هناك عددا من "المشكلات التي تحتاج إلى حل" ورفض الإفصاح عن كيفية دمج "آبل" لتلك التقنيات في منتجاتها.

وبينما تتسابق "مايكروسوفت" (Microsoft) و"غوغل" (Google) وغيرهما لإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية عبر منتجاتها، لم يكن لدى "آبل" الكثير لتقوله عن هذا الاتجاه خلال الفترة الماضية.

وتحدث كوك إلى المحللين أمس الخميس بعد تقرير حول أرباح "آبل" التي كانت أفضل من المتوقع، وأشار إلى أن "آبل" استخدمت التعلم الآلي وأساليب الذكاء الاصطناعي الأخرى لتحسين ميزات توفير الجهد والطاقة مثل اكتشاف الأعطال ومراقبة معدل ضربات القلب.

وقال أيضا "نحن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه حدث ضخم وسنواصل نسجه في منتجاتنا على أساس مدروس للغاية" مشيرا إلى أن الشركة لا تتحدث عن خارطة طريقها المستقبلية ولكنه أشار إلى أن "الإمكانيات بالتأكيد مثيرة جدا للاهتمام".

وأبدى كوك ملاحظة حذرة حول الذكاء الاصطناعي حيث قال "أعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هناك تداول مدروس لهذه التكنولوجيا.. فهناك عدد من المشكلات التي تحتاج إلى حل".

وتأتي تعليقات هذه التعليقات بالتزامن مع اجتماع في البيت الأبيض الأميركي ضم قادة مايكروسوفت وغوغل و"أوبن إيه آي" (Open AI) و"أنثروبيك" (Anthropic) أمس.

وأعلن البيت الأبيض عن استثمار بقيمة 140 مليون دولار من مؤسسة العلوم الوطنية "إن إيه آي آر" (NAIR) لإطلاق 7 معاهد وطنية جديدة لأبحاث الذكاء الاصطناعي. وسيؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي للمنشآت المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى 25 منشأة على مستوى البلاد.