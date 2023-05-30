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"إنفيديا" تطور أقوى حاسوب ذكاء اصطناعي في إسرائيل

28 June 2019 Bishkek, Kyrgyzstan: Nvidia logo. Mark of famous company of video cards. Inventor of the GPU.
الحاسوب العملاق الجديد سيشكل تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي في إسرائيل (شترستوك)
30/5/2023

أعلنت شركة "إنفيديا" (Nvidia) المتخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، صرف مئات الملايين من الدولارات لبناء أقوى حاسوب عملاق للذكاء الاصطناعي في إسرائيل والمسمى "إسرائيل-1" (Israel-1).

ووفق مقال في موقع "إنتريستنغ إنجنيرنغ" (Interesting engineering)، فإن تحرك شركة "إنفيديا" يأتي في ظل زيادة الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل "إسرائيل-1" جزئيا بحلول نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يقدم ما يصل إلى 8 "إيكسافلوبس" (exaflops) من حوسبة الذكاء الاصطناعي، مما يضعه بين أسرع أجهزة الحاسوب العملاقة في العالم. والإيكسافلوبس هو وحدة قياس لأداء الحواسيب العملاقة التي يمكنها حساب ما لا يقل عن كوينتيليون -أي واحد و18 صفرا – عملية حسابية في الثانية.

سوبر "إيه آي" (AI)

ووفقا لجلعاد شاينر، نائب رئيس شركة إنفيديا، فإن الحاسوب العملاق الجديد سيشكل تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي في إسرائيل، وقال إن الشركة تتعاون مع 800 شركة ناشئة على مستوى البلاد، وتعمل على إشراك عشرات الآلاف من مهندسي البرمجيات.

وقال شاينر لرويترز "الذكاء الاصطناعي هو أهم تقنية في حياتنا"، وأكد على الدور الحاسم لـ"وحدات معالجة الرسومات الكبيرة" (GPUs) في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدية. وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي ينتشر في كل مكان في الوقت الحاضر. لذا عليك أن تكون قادرا على إجراء تدريب على مجموعات بيانات كبيرة".

HAMBURG, GERMANY - JUNE 07: A 'Mistral' supercomputer, installed in 2016, at the German Climate Computing Center (DKRZ, or Deutsches Klimarechenzentrum) on June 7, 2017 in Hamburg, Germany. The DKRZ provides HPC (high performance computing) and associated services for climate research institutes in Germany. Its high performance computer and storage systems have been specifically selected with respect to climate and Earth system modeling. With a total of 100,000 proces
الشركات الإسرائيلية ستتمكن بواسطة " إسرائيل-1، "من الوصول إلى مصدر حوسبة عملاق غير متوفر حاليا (غيتي)

وستتمكن الشركات الإسرائيلية بواسطة "إسرائيل-1″، من الوصول إلى مصدر حوسبة عملاق غير متوفر حاليا، ومن المتوقع أن يعمل هذا النظام القوي على تسريع التدريب وتسهيل إنشاء الأطر والحلول التي يمكنها التعامل مع المشكلات الأكثر تعقيدا.

يذكر أن شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) طورت برنامج "شات جي بي تي" (ChatGPT) باستخدام الآلاف من وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، ويشير نجاح تطبيق "شات جي بي تي"، المعروف ببراعته في المحادثة، إلى حجم المشاريع التي يمكن تحقيقها عند الاستفادة من موارد الحوسبة القوية.

وفي حين أن التركيز الأساسي للحاسوب العملاق الجديد سينصب على شركاء إنفيديا الإسرائيليين، فإن الشركة لا تستبعد توسيع نطاقها. وقال شاينر "قد نستخدم هذا النظام للعمل مع شركاء خارج إسرائيل في المستقبل".

المصدر : مواقع إلكترونية