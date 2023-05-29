مايكروسوفت تتيح للمستخدمين قريبا إمكانية معرفة كلمات المرور المحفوظة على الحاسوب

أعلنت شركة مايكروسوفت (Microsoft) أن نظام "ويندوز 11" (Windows 11) سيتيح قريبا للمستخدمين إمكانية معرفة كلمات المرور الخاصة بشبكات الواي فاي المحفوظة سابقا على الحاسوب.

وستتيح مايكروسوفت هذه الميزة لأول مرة على نظام ويندوز، حيث إنها لم تكن متوفرة في أي وقت سابق، ولم يكن من الممكن معرفة كلمة مرور شبكات الواي فاي المحفوظة بسهولة وبشكل مباشر من داخل النظام نفسه.

ولا يزال يعتمد المستخدمون الذين يودون معرفة كلمات المرور المحفوظة في نظام ويندوز على تنزيل برامج خارجية تتيح لهم ذلك، أو البحث في ملف "ريغستري" (Registry) الخاص بويندوز ذلك في حالة كان المستخدم على مستوى من الخبرة بالنظام، وقد يحتاج المستخدمون إلى معرفة كلمات مرور شبكات الواي فاي من أجل مشاركتها مع الآخرين.

وفي النسخة التجريبية من "ويندوز 11" المعروفة باسم "ويندوز 11 إنسيدر بريفيو" (Windows 11 insider preview)، تقدم طريقة سهلة ومباشرة لمعرفة كلمات مرور شبكات الواي فاي المحفوظة في وقت سابق، لا يشمل ذلك عرض كلمات المرور الخاصة بشبكات المرور المحمية التي لم يسبق الاتصال بها.

وأوضحت الشركة أن هذه الميزة ستتوفر خلال الأشهر المقبلة مع مزايا أخرى لنظام "ويندوز 11" مثل مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد "ويندوز كوبيلوت" (Copiolot)، وخواص أخرى مثل فتح الملفات المضغوطة بصيغة "رار" (RAR) دون الحاجة إلى تنزيل برامج إضافية، وكذلك الإغلاق الإجباري للتطبيقات العالقة مباشرة دون الحاجة لاستخدام خاصية مدير المهام، وغيرها.

تجدر الاشارة إلى أن شركة مايكروسوفت أعلنت الخميس الماضي إطلاق ميزة الصور الرمزية في تطبيق "تيمز" (Microsoft Teams) لاجتماعات الفيديو، وفقا لما جاء في مؤتمر الشركة السنوي للمطورين "بيلد 2023" (Build 2023).

كما أعلنت شركة مايكروسوفت الأربعاء الماضي أن ويندوز 11، سيدعم تشغيل الصيغ المختلفة للملفات المضغوطة، الأمر الذي قد يجعل المستخدم في غنى عن تنزيل برامج أو أدوات إضافية من أجل التعامل معه.