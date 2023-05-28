أمازون تطلق وظائف جديدة بقارئ الكتب الإلكترونية "كندل سكرايب"

أعلنت أمازون (Amazon) عن إطلاق تحديث جديد لقارئ الكتب الإلكترونية "كندل سكرايب" (Kindle Scribe) وأوضحت هذه الشركة الأميركية أن التحديث الجديد يوفر العديد من الوظائف المتطورة مثل التعرف على الكتابة اليدوية للملاحظات في النصوص، وكذلك وظيفة اختيار لاسو (Lasso) الجديدة والتنسيق الأفقي لعرض ملفات "بي دي إف" (PDF).

التعرف على الكتابة اليدوية

وبفضل وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية فإنه يمكن تحويل دفاتر الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نصوص عند التصدير، ولا تعمل هذه الوظيفة بشكل مباشر، ولكن عن طريق الإرسال. وعند قيام المستخدم بإرسال دفتر الملاحظات إلى نفسه أو الأصدقاء أو الزملاء فإنه يمكن تحريره بشكل أسهل.

وللقيام بذلك يتعين على المستخدم تحديد خيار "التحويل إلى نص والإرسال السريع" في قائمة المشاركة، وبعد ذلك يتم إرسال دفتر الملاحظات إلى حساب أمازون المرتبط بعنوان البريد الإلكتروني، ويتم إنشاء معاينة لدفتر الملاحظات المحول إلى نص عن طريق الخيار "التحويل إلى نص والإرسال كبريد إلكتروني" بالإضافة إلى إمكانية التحقق من دفتر الملاحظات وتعديله إذا لزم الأمر قبل إرساله بالبريد الإلكتروني.

ويمكن إرسال دفتر الملاحظات إلى ما يصل إلى 5 عناوين بريد إلكتروني، وفي كل الحالات سيتم إرسال دفتر الملاحظات في ملف نصي "تي إكس تي.) (.txt).

وظيفة اختيار "لاسو"

وتتيح وظيفة اختيار "لاسو" وضع دائرة حول النص المكتوب بخط اليد أو الرسومات في دفتر الملاحظات أو الملاحظات الملصقة أو ملفات "بي دي إف" والتي تم استيرادها من مكتبة "كندل" (Kindle) عن طريق وظيفة أرسل لـ "كندل" (Send to Kindle) وذلك من أجل تغيير حجم الخط أو إجراء الاختيار داخل دفتر الملاحظات أو الملاحظات اللاصقة أو ملفات "بي دي إف".

تحسين عرض ملفات "بي دي إف"

ويعمل التحديث الجديد لبرامج "الفيرموير" على تحسين عرض ملفات "بي دي إف" في التنسيق الأفقي، حيث يمكن لأصحاب قارئ الكتب الإلكترونية "كندل سكرايب" الاختيار بسهولة بين التنسيق الرأسي والأفقي وقص الحواف لزيادة حجم الخط، بالإضافة إلى إمكانية تمييز النص وإضافة الملاحظات أو البحث عن التعريفات المتعلقة بالنص في القواميس وأدوات الترجمة وموسوعة "ويكيبيديا".

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز "كندل سكرايب" يعتبر أول قارئ كتب إلكترونية مزود بشاشة "بيبر وايت" (Paperwhite) قياس 10.2 بوصات وبدقة 300 بيكسل في البوصة المربعة وضوء أمامي وقلم إلكتروني، علاوة على العديد من الوظائف مثل إمكانية ضبط درجات الألوان ووظيفة الضبط التلقائي للضوء الأمامي.