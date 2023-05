حصلت على الموافقة.. نيورالينك تستعد لغرز شرائح في أدمغة البشر

حصلت "نيورالينك" (Neuralink)، الشركة الناشئة في مجال التقنية العصبية -التي يملكها إيلون ماسك- الخميس الماضي على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لإجراء أول دراسة سريرية لاختبار غرسات الدماغ على البشر.

وتعمل نيورالينك على بناء شريحة إلكترونية أو (غرسة دماغية) تسمى "لينك" (Link)، تهدف إلى مساعدة المرضى الذين يعانون الشلل الشديد على التحكم في الأجهزة الإلكترونية الخارجية باستخدام الإشارات العصبية فقط.

ويُفترض -حسب تقرير للفرنسية- أن تُستخدم هذه التقنية في مرحلة أولى لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل أو الذين يعانون أمراضا عصبية. لكن الهدف على المدى الطويل يتمثل في جعل هذه الغرسات آمنة وموثوقا بها وبسيطة، لدرجة أنها ستندرج في إطار الجراحات الاختيارية (بقصد الرفاه).

وسيتمكن الأشخاص عندها من دفع بضعة آلاف من الدولارات لتزويد دماغهم بقدرات معلوماتية.

وقالت نيورالينك -في تغريدة الخميس الماضي- من دون الكشف عن تفاصيل الدراسة المخطط لها، إن موافقة إدارة الغذاء والدواء "تمثل خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتنا في يوم من الأيام بمساعدة كثير من الناس"، وأضافت أن مزيدا من التفاصيل ستكون متاحة قريبا.

وقال تقرير لرويترز إن إدارة الغذاء والدواء سمحت -في بيان لها- لشركة نيورالينك باستخدام غرسة دماغية وروبوت جراحي لإجراء تجارب على المرضى، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023