تمكنك من إخفاء رقمك.. واتساب يختبر ميزة "اسم المستخدم"

يختبر تطبيق واتساب (Whatsapp) لنظام أندرويد ميزة "اسم المستخدم" التي تسمح بتحديد اسم للمستخدم، والتعامل من خلاله مع إمكانية إخفاء رقم الهاتف.

وأفادت تقارير تقنية جديدة بأن التطبيق المملوك لشركة "ميتا" (Meta) يعمل على هذا التحديث الذي سيتيح لمستخدمي واتساب الفرصة لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم، فبدلا من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكنون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكر دون الرقم.

وذكر موقع "وابيتا إنفو" (WABetaInfo) أنه اكتشف الميزة الجديدة في أحدث إصدار من "واتساب بيتا" (WhatsApp beta) لنظام "أندرويد 2.23.11.15″ (Android 2.23.11.15) موضحا أنها قيد التطوير حاليا وليست مفعلة بعد، إلا أنه نشر صورة لقطة شاشة للميزة تُظهر خيارا لإضافة اسم المستخدم على صفحة الملف الشخصي داخل إعدادات التطبيق.

و"واتساب بيتا" هي المدونة الخاصة بالإعلان عن الميزات الجديدة قيد التطوير والاختبار قبل الإصدار الرسمي لها ضمن برنامج واتساب.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.11.15: what’s new?

WhatsApp is working on a feature to set up a WhatsApp username, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/2yMpvlvkdo pic.twitter.com/s60sQdy9jP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2023