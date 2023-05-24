نصائح مفيدة للوصول الآمن إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

أشارت الرابطة الألمانية للبنوك إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند استعمال تطبيقات المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، حتى لا تصل البرامج الخبيثة إلى الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي، وقد يحدث ذلك عند تنزيل التطبيق أو عندما تتمكن أطراف خارجية من الوصول إليه بشكل لاحق.

ومن الناحية النظرية، فإن أي تطبيق يعتبر بوابة للهجمات السيبرانية، ولذلك تقدم الرابطة الألمانية للبنوك مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تنزيل التطبيقات الخاصة بالمعاملات المصرفية عبر الإنترنت وعند استعمالها، حتى لا يتسلل عبرها القراصنة.

التنزيل من المتجر الرسمي

يجب على المستخدم التأكد من تنزيل التطبيق من المتجر الرسمي لنظام التشغيل الخاص بالبنك الذي يتعامل معه. وأكدت الرابطة الألمانية للبنوك أن الأرقام والإحصاءات المتعلقة بعدد المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق أو الإعجاب به، ليس مؤشرا على مصداقيته.

ومن الأمور المهمة أيضا أنه يجب التحقق من اسم التطبيق بدقة، حيث يمكن للأخطاء الإملائية أو النقاط المزدوجة أو طريقة الكتابة المختلفة أن تقود إلى تطبيقات مزيفة قد تشكل خطرا على أجهزة المستفيدين.

وغالبا ما تطلب التطبيقات الحصول على إذن من المستخدم لاستخدام بعض الميزات أو المعلومات، ولذلك يتعين التحقق جيدا من الوظائف التي يرغب التطبيق في الوصول إليها والتأكد من تلك التي يمكن تعطيلها.

بيانات الوصول هي هويتك

وإذا رغب المستخدم في التسجيل لدى البنك الذي يتعامل معه، فغالبا ما يتم الاستفسار عن بيانات الوصول، لكي يتم تحديد هوية المستخدم؛ حيث يجب إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) وكلمة المرور مع رقم المشترك أو رقم المعاملة.

ويتعين على المستخدم عدم تخزين بيانات الوصول على الهاتف الذكي أو في الحافظة؛ لأنه يمكن استقراؤها رقميا من خلال سرقة الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي، ويجب توخي الحرص والحذر عند طلب البيانات الشخصية أثناء تسجيل الدخول، بالإضافة إلى ضرورة تحديث التطبيق الخاص بالمعاملات المصرفية بصورة منتظمة.