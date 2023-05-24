مستخدما تقنية الذكاء الاصطناعي.. محتال في الصين يسرق أكثر من 600 ألف دولار

استخدم محتال في الصين تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير شكله وانتحال شخصية صديق رجل أعمال استطاع أن ينتزع منه أكثر من 600 ألف دولار، حسب ما أفادت به السلطات المحلية.

ويوضح الضحية غوو -الذي لم تذكر وكالة الأنباء الفرنسية التي نشرت الخبر سوى كنيته- أنه تلقى أبريل/نيسان الماضي مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيها شكلا وصوتا بأحد أقاربه.

لكن في الواقع الشخص الذي كان يتحدث معه كان محتالا "استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه في أثناء المحادثة"، حسب المقال الذي نشرته الاثنين الماضي وسائل إعلام تابعة لسلطات فوتشو (شرق).

وادّعى المحتال أن صديقا آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال، ونجح في إقناع غوو بتحويل 4.3 ملايين يوان (نحو 615 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته.

ونقل المقال عن رجل الأعمال قوله "في أثناء المكالمة عبر الفيديو، كنت متأكدا من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، لذلك كنت مطمئنا".

وبعدما حوّل غوو المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته للتأكد من وصول المبلغ وحينها أدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقب نفي صديقه قيامه بالاتصال به وطلب المال، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكن من استرداد 3.4 ملايين يوان (485.5 ألف دولار)، حسب المقال.

ولم يتم التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.