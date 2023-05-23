كيف تمدد فترة "التراجع عن الإرسال" في بريد جيميل

تعتبر ميزة "التراجع" (Undo) من الوظائف المهمة التي توفرها خدمة البريد "جيميل" (Gmail)، وتسمح لك بالتراجع عن إرسال رسالة البريد الإلكتروني بغرض تصحيحها أو إرفاق ملف بها مثلا.

وتعمل ميزة التراجع عن الإرسال في تطبيق "جيميل" أو في الإصدار الخاص بالأجهزة المكتبية، عن طريق الضغط على "تراجع" (Undo) الموجود في الإشعار الذي يظهر بعد النقر على زر "أرسل" (Send)، ولكن خلال 5 ثوان من الإرسال، وبذلك تعود رسالة البريد الإلكتروني مرة أخرى إلى الشاشة ويمكن للمستخدم تعديلها أو إضافة ملف إليها.

وتعد هذه الميزة مفيدة في الحالات التي ينسى فيها المستخدم إرفاق ملف في رسالة البريد الإلكتروني، أو لاستدراك خطأ ما أو كلمة معينة بعد الضغط على زر الإرسال.

كيفية تمديد فترة التراجع

بشكل افتراضي، يتم منح المستخدم 5 ثوان للتراجع عن الإرسال، لكن يمكن زيادة هذه المدة حتى 30 ثانية لمنح المزيد من الوقت لإصلاح أي خطأ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

– انقر على رمز الترس أعلى اليمين في بريد جيميل، للوصول إلى قائمة الإعدادات.

– انقر على خيار شاهد كل الإعدادات (See all settings).

– في بند "تراجع عن الإرسال" (Undo Send) حدد 5 أو 10 أو 20 أو 30 ثانية من "فترة إلغاء الإرسال" (Send cancellation period) في القائمة المنسدلة.