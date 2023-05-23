الاتحاد الأوروبي يغرّم "ميتا" 1.2 مليار يورو لانتهاكها قواعده

فرضت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات بالاتحاد الأوروبي على شركة "ميتا" (Meta) مالكة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، ومنحتها 5 أشهر لوقف نقل تلك البيانات إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت اللجنة -التي تتحرك نيابة عند الاتحاد الأوروبي- أن الغرامة فرضت على شركة "ميتا" لنقلها بيانات مستخدمين بدول الاتحاد إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق.

وفرضت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات الغرامة بعد أن واصلت "ميتا" نقل البيانات بعد قرار لمحكمة بالاتحاد الأوروبي عام 2020 أبطل اتفاقية لنقل البيانات بين التكتل والولايات المتحدة.

وقالت اللجنة إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو، وفق ما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

والغرامة أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورغ على شركة "أمازون" (Amazon) عام 2021 لانتهاك الخصوصية، والتي بلغت 746 مليون يورو (نحو 806 ملايين دولار).

وقالت "ميتا" في بيان إنها ستستأنف الحكم، بما في ذلك "الغرامة غير المبررة وغير الضرورية التي تشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى".

وأضافت "بدون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن الإنترنت يتهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية".

واللجنة الأيرلندية لحماية البيانات جهة تنظيمية رئيسية بالاتحاد الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، بسبب وجود مقراتها الأوروبية بأيرلندا.