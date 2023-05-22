خاصة بالآيباد.. آبل تطلق إصدارات جديدة من "فاينال كت برو" وبرنامج الموسيقى "لوجيك برو"

أعلنت شركة آبل إطلاق الإصدارات الجديدة من برنامج تحرير الفيديو "فاينال كت برو" (Final Cut Pro) وبرنامج الموسيقى "لوجيك برو" (Logic Pro) لحواسيب آيباد اللوحية.

وأوضحت الشركة الأميركية أن التطبيقات الجديدة تأتي بواجهة مستخدم معدلة تماما، وقد انصبّ اهتمام الشركة على تسهيل استعمال هذه التطبيقات المعقدة في الحواسيب اللوحية.

"فاينال كت برو" بواجهة مختلفة

وأشارت آبل إلى أن الإصدار الجديد من برنامج "فاينال كت برو" يتضمن ميزة تمرير افتراضية جديدة تسمى "جوغ وييل" (Jog Wheel)، تتيح للمستخدم التنقل في المخطط الزمني من أجل تحرير الصور بشكل مفرد وبدقة عالية، بالإضافة إلى وظيفة "لايف دراونغ" (Live Drawing)، التي تسمح بالرسم أو الكتابة فوق محتوى الفيديو مباشرة بواسطة قلم آبل.

ويتيح وضع الكاميرا الاحترافي إمكانية تسجيل مقاطع فيديو مباشرة بواسطة كاميرا الحاسوب اللوحي بالتنسيق العمودي أو الأفقي، مع إمكانية التحكم اليدوي في درجة الوضوح والتعريض وتوازن اللون الأبيض مباشرة.

"لوجيك برو " بمزايا جديدة

ولا تقتصر المزايا الجديدة في برنامج الموسيقى "لوجيك برو" على إمكانية مزج التسجيلات الموجودة ومسارات الصوت فحسب، بل يوفر التطبيق الجديد أيضا أدوات برمجية وتأثيرات وآلات إيقاع وآلات توليف يمكن استعمالها عن طريق اللمس.

ويقوم تطبيق لوجيك برو الجديد بإظهار كل الأدوات والتصحيحات والإعدادات المسبقة والعينات والحلقات المتاحة في ملف مركزي جديد يحمل اسم "متصفح الصوت" (Sound Browser)، حيث يمكن للمستخدم تشغيل الصوت والاستماع إليه بنقرة على الزر قبل الحاجة إلى تنزيل ملف المشروع كاملا.

وبطبيعة الحال، يمكن استعمال الميكروفون المدمج في الحاسوب اللوحي (آيباد) لتسجيل الأصوات والآلات. ويشتمل إصدار "آيباد برو" على 5 ميكروفونات لتوفير تسجيل بجودة الأستوديو.

وأعلنت شركة آبل عن طرح الإصدارات الجديدة بدءا من 23 مايو/أيار الجاري. وتتطلب البرامج الجديدة توفر نظام تشغيل حديث بدءا من إصدار "آيباد أو إس 16.4″، ويحتاج برنامج "فاينال كت برو" إلى توافر معالج "إم1" (M1)على الأقل في حاسوب آيباد اللوحي، أما برنامج "لوجيك برو" فإنه يتطلب المعالج "إيه 12 بيونيك" (A12 Bionic) على الأقل.