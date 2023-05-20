هل كانت سامسونغ تخطط فعلا لإزالة محرك غوغل من هواتفها؟

ذكرت تقارير أن شركة سامسونغ (Samsung) الكورية لن تستبدل محرك بحث غوغل (Google) الموجود على هواتفها الذكية بمحرك بنغ (Bing) من مايكروسوفت (Microsoft).

ونقل تقرير لرويترز معلومات تشير إلى أن الشركة الكورية أوقفت عمليات مراجعة داخلية كان الهدف منها استبدال محرك غوغل ببنغ على تطبيق متصفح الويب الخاص بها الذي يأتي مثبتا على الهواتف الذكية للشركة.

وتم الإبلاغ لأول مرة عن خطة شركة سامسونغ لتحول محتمل إلى بنغ الشهر الماضي، وأثرت تلك الأخبار في أسهم "ألفابت" (Alphabet) الشركة الأم لغوغل.

ويأتي جزء كبير من الإيرادات التي حققتها شركات محركات البحث من شراكاتها الطويلة الأمد مع شركات تصنيع الهواتف مثل آبل (Apple) وشاومي (Xiaomi).

وتكسب غوغل ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار من العائدات السنوية من عقد سامسونغ، وفقا لتقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية.

وأدى دمج تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"أوبن إيه آي" (OpenAI) في محرك بحث بنغ المملوك لشركة مايكروسوفت إلى دفع الأشخاص إلى محرك البحث القليل الاستخدام، وساعده على التنافس بشكل أفضل مع شركة غوغل الرائدة في السوق في نمو زيارات الصفحات، وفقًا لبيانات من شركة التحليلات "لايك ويب" (Likeweb).