بعد ترك غوغل.."الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" يأسف لدوره في ابتكار هذه التكنولوجيا

قال جيفري هينتون الملقب بـ "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" -لصحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times)- إنه يشعر بالأسف حيال الدور الكبير الذي لعبه في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ومؤخرا، ترك هينتون منصبه في "غوغل" (Google) بعد مسيرة مهنية استمرت عقدا من الزمن، وجاء ذلك في وقت يشتد فيه السباق لتطوير روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل "بارد شات بوت" (Bard chatbot) من غوغل، و"شات جي بي تي" (ChatGPT) من شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI).

وقال هينتون، الذي ساعدت إسهاماته في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عقود في تمهيد الطريق لإنشاء روبوتات المحادثة، إنه قلق الآن من أن التكنولوجيا يمكن أن تضر البشرية.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.

— Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023