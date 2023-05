نظرة أولية على الميزات الجديدة في تطبيق "شات جي بي تي" لهواتف آيفون

أطلقت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) مطورة برنامج دردشة الذكاء الاصطناعي الشهير "شات جي بي تي" (ChatGPT) -أمس الخميس- تطبيق "شات جي بي تي" لنظام التشغيل "أي أو إس" (iOS) من "آبل" (Apple)، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وقالت "أوبن إيه آي" إن استخدام تطبيق "شات جي بي تي" سيكون مجانيا، وسيعمل على أكثر من جهاز بحساب واحد.

US users can download the app here: https://t.co/r4NyWfui8B

— OpenAI (@OpenAI) May 18, 2023