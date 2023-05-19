نظرة أولية على الميزات الجديدة في تطبيق "شات جي بي تي" لهواتف آيفون

أطلقت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) مطورة برنامج دردشة الذكاء الاصطناعي الشهير "شات جي بي تي" (ChatGPT) -أمس الخميس- تطبيق "شات جي بي تي" لنظام التشغيل "أي أو إس" (iOS) من "آبل" (Apple)، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وقالت "أوبن إيه آي" إن استخدام تطبيق "شات جي بي تي" سيكون مجانيا، وسيعمل على أكثر من جهاز بحساب واحد.

US users can download the app here: https://t.co/r4NyWfui8B — OpenAI (@OpenAI) May 18, 2023

وأضافت الشركة أن مشتركي "شات جي بي تي بلس" (ChatGPT Plus) على "أي أو إس" سيستفيدون حصريا من إمكانيات "جي بي تي-4" (GPT-4) ومن الوصول المبكر إلى الميزات وفي أوقات استجابة أسرع.

وأطلقت شركة "أوبن إيه آي" في وقت سابق من فبراير/شباط الماضي خطة اشتراك تجريبية لبرنامج الدردشة الشهير -الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يطلق عليه "شات جي بي تي بلس"- مقابل 20 دولارا شهريا.

وقالت الشركة إنها بدأت في طرحه على نظام "أي أو إس" في الولايات المتحدة، وستتوسع إلى دول أخرى في الأسابيع المقبلة.

وانطلقت المعركة الكبيرة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أواخر العام الماضي مع إطلاق "شات جي بي تي"، ودفعت الشركات التكنولوجية الكبيرة مثل "ألفابت" (Alphabet) و"ميتا" (Meta) إلى الترويج لمنتجاتها الخاصة.

أبرز الخصائص الجديدة في التطبيق

وحسب الإعلان الرسمي، فإن التطبيق متاح فقط للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، لكن محرر صفحة تكنولوجيا في الجزيرة نت جرب تحميل التطبيق من متجر آبل في قطر وكان الأمر في غاية السهولة، ولا نعلم إن كان متوفرا في دول أخرى أم لا.

وجود هذا التطبيق في هاتفك الذكي يعتبر بحد ذاته تطورا كبيرا، ولكن ما يلفت الانتباه هو خاصية تحويل الصوت إلى كتابة، وهي خاصية يمتاز بها التطبيق عن البرنامج الموجود في الحاسوب، وهذه التقنية قد تفتح الباب للعديد من الاستعمالات.

عند الدخول للتطبيق تلاحظ أنه سهل الاستخدام وتستطيع أن تجد كل ملفات محادثاتك السابقة التي قمت بإنشائها على البرنامج من خلال الذهاب إلى أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يمين الشاشة، وعند الضغط عليها سوف تظهر قائمة بسيطة فيها 3 أقسام:

السجل (History)، وهو القسم الذي يحفظ ملفاتك السابقة.

الضبط (Setting)، وهو قسم ضبط البرنامج، سواء لتغيير المعلومات الشخصية أو تعديل التفضيلات الخاصة بالتطبيق.

أيقونة فتح دردشة جديدة، وهي على شكل "+" وبجانبها كلمة "عبارة جديدة" (New Chat).

ويمكن للمستخدم الذي لديه اشتراك شهري في "شات جي بي تي بلس" أن يختار بين بناء المحادثة الجديدة باستخدام النسخة الجديدة من "شات جي بي تي" وهي "جي بي تي-4" أو النسخة الأقدم وهي "جي بي تي -3.5″، وذلك من خلال الجزء العلوي في الشاشة والذي يظهر اسم النسختين.