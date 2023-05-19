تويتر تتهم مايكروسوفت بانتهاك اتفاقية استخدام بياناتها.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟

زعمت شركة "تويتر" (Twitter) أن شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) انتهكت اتفاقا بشأن استخدام بيانات منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.

ووجه محامي إيلون ماسك مالك تويتر اتهامات إلى مايكروسوفت باستخدام بيانات تويتر بشكل "غير مصرح" به، بما في ذلك مشاركة البيانات مع الوكالات الحكومية دون إذن في بعض الحالات.

وفي الرسالة التي وجهها أليكس سبيرو محامي ماسك إلى ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت طلب سبيرو من عملاقة التكنولوجيا إجراء تدقيق لاستخدامها محتوى تويتر.

ووفقا لاتفاقية تويتر، تفرض المنصة قيودا على استخدام واجهة برمجة التطبيقات "إيه بي آي" (API) لجميع المطورين.

وجاء في الرسالة "على الرغم من هذه القيود فإن تطبيقات مايكروسوفت تمكنت من الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات تويتر أكثر من 780 مليون مرة واستردت أكثر من 26 مليار تغريدة في عام 2022 وحده".

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن الشركة حصلت أمس الخميس من شركة محاماة تمثل تويتر على بعض الأسئلة بشأن استخدامها السابق لواجهات برمجة تطبيقات تويتر المجانية.

ورد المتحدث باسم مايكروسوفت بأنهم سيراجعون هذه الأسئلة وسيردون بشكل مناسب، وأضاف "نتطلع إلى استمرار شراكتنا طويلة الأمد مع تويتر".

ماسك وحرب الذكاء الاصطناعي

وتأتي اتهامات تويتر في وقت يختلف فيه إيلون ماسك مع مايكروسوفت بشأن منصتها للذكاء الاصطناعي، فقد أعلن ماسك في أبريل/نيسان الماضي أنه سيطلق منصة الذكاء الاصطناعي "تروث جي بي تي" (TruthGPT) لتحدي المنتجات المقدمة من مايكروسوفت و"غوغل" (Google) في هذا المجال.

وانتقد ماسك أيضا شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) المدعومة من مايكروسوفت، والتي تقف وراء برنامج الدردشة "شات جي بي تي" (ChatGPT) "بتدريب الذكاء الاصطناعي على الكذب"، وقال إن "أوبن إيه آي" أصبحت الآن "مصدرا مغلقا"، و"منظمة ربحية متحالفة بشكل وثيق مع مايكروسوفت".

كما اتهم لاري بيدج الشريك المؤسس لشركة غوغل بعدم التعامل بجدية مع السلامة في الذكاء الاصطناعي.