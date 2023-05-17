أطلق تطبيق "واتساب" (WhatsApp) -المملوك لشركة "ميتا" (Meta)- ميزة لطالما انتظرها مستخدمو التطبيق منذ ظهوره قبل أكثر من عقد من الزمان، لرغبتهم في الحفاظ على خصوصية محادثاتهم من المتطفلين سواء كانوا من المقربين أو الغرباء.

فبفضل ميزة واتساب الجديدة، أصبح بإمكان المستخدمين الآن التأكد من أن محادثاتهم في مأمن من أعين المتطفلين.

وتتيح الميزة الجديدة -التي تسمى "تشات لوك" (Chat Lock) أي قفل المحادثة- حماية محادثاتك الخاصة بكلمة مرور.

ويتم تأمين الرسائل المقفلة في مجلد منفصل مع إخفاء اسم المرسل، حتى بالنسبة للآخرين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هاتفك.

وأعلن هذه الميزة مالك شركة ميتا، مارك زوكربيرغ، على صفحته الرسمية في فيسبوك، وتهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين في الدردشات على واتساب بطريقة أكثر أمانًا من السابق.

وفي السياق، قال تطبيق واتساب -في منشور على مدونته- إن "شغفنا هو إيجاد طرق جديدة للمساعدة في الحفاظ على خصوصية رسائلك وأمانها".

كيفية استخدام الميزة الجديدة

لقفل الدردشة:

افتح تطبيق واتساب.

انقر على اسم دردشة فردية أو جماعية.

سترى الآن خيار القفل، الذي يطلب منك إدخال كلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية لتأمين تلك الدردشة.

بعد القيام بهذه الخطوة، ستصبح الرسائل الجديدة التي ترِد للمستخدم في هذه الدردشة أو من هذا الشخص مخفية، ولا يمكن رؤيتها إلا بعد السحب ببطء للأسفل لإظهار مجلد الدردشات المقفولة، وما على المستخدم إلا النقر على المجلد وفك القفل بواسطة بصمة الأصابع للاطلاع على الرسائل الواردة الجديدة.

وتتوفر ميزة "تشات لوك" الآن لجميع مستخدمي تطبيق واتساب، سواء كانوا من مستخدمي نظام "آي أو إس" (iOS) أو "أندرويد" (Android)، وقالت الشركة إنها تخطط لتعزيز الميزة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحيث يمكن استخدامها على الأجهزة المصاحبة عند استخدام حساب واتساب واحد على هواتف متعددة، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء كلمة مرور مخصصة للدردشات مختلفة عن كلمة المرور الخاصة بالهاتف نفسه.

وأوضح واتساب -في منشور على مدونته- أن "قفل الدردشة يؤدي إلى إخراج سلسلة الرسائل من البريد الوارد ووضعها في مجلد خاص بها لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام كلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية، مثل بصمة الإصبع". كما أنه يخفي تلقائيا محتويات تلك الدردشة في الإشعارات أيضا.

وأضاف واتساب أن "هذه الميزة رائعة ستكون للأشخاص الذين لديهم سبب لمشاركة هواتفهم من وقت لآخر مع أحد أفراد الأسرة، أو تلك اللحظات التي يحتفظ فيها شخص آخر بهاتفك في اللحظة ذاتها التي تصل فيها رسالة خاصة".

وجدير بالذكر أنه يتم طرح ميزة "تشات لوك" إلى جانب خيارات أخرى جديدة "خلال الأشهر القليلة المقبلة"، وفقا لما جاء في منشور المدونة.