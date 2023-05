رئيسة تويتر الجديدة: استلهمت رؤية ماسك ومتحمسة لتطوير المنصة

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "تويتر" (Twitter) المعينة حديثا ليندا ياكارينو، في تغريدة أمس السبت، إنها استلهمت من رؤية المالك إيلون ماسك لخلق مستقبل أكثر إشراقا، وإنها متحمسة للمساعدة في تغيير منصة التواصل الاجتماعي.

Thank you @elonmusk!



I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76

— Linda Yaccarino (@lindayacc) May 13, 2023