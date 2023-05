ماسك وجد أخيرا "الأحمق" الذي سيتولى إدارة تويتر

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" (Twitter) -أمس الخميس- أنه وجد رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لمنصة التواصل الاجتماعي، لكنه لم يذكر اسم الشخص، في حين ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) أن ليندا ياكارينو مديرة مبيعات الإعلانات في "إن بي سي يونيفرسال" (NBCUniversal) تجري محادثات بشأن شغل هذه الوظيفة.

وقال ماسك -في تغريدة- "متحمس للإعلان عن تعييني مديرة تنفيذية جديدة لتويتر ستبدأ عملها بعد نحو 6 أسابيع".

وأضاف أنه سينتقل إلى منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا لمنصة التواصل الاجتماعي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023