غوغل تتراجع عن تعهدها بعدم إطلاق أجهزة لوحية وتعلن عن "بكسل تابلت"

عادت غوغل (Google) رسميا إلى عالم الأجهزة اللوحية بعد توقفها قبل عام، فقد أعلنت الشركة في مؤتمرها للمطورين أن حاسوبها اللوحي "بكسل تابلت" (Pixel Tablet) سيكون متاحا بمبلغ 499 دولارا للطلب المسبق بدءا من 10 مايو/أيار، على أن يبدأ الشحن في 20 يونيو/حزيران المقبل.

كان تاريخ غوغل مع الأجهزة اللوحية سيئا بشكل كبير، حيث كان النجاح الحقيقي الوحيد الذي حققته مع الحاسوب اللوحي "نيكسس 7" (Nexus 7)، وهو جهاز لوحي صغير رخيص الثمن كان محبوبا عندما ظهر في عام 2012.

وشهدت السنوات اللاحقة تجربة الشركة الكثير من الأفكار حول أجهزة الحاسوب المحمولة التي تعمل باللمس، وإطلاق أجهزة لوحية جديدة إما بنظام أندرويد (Android) أو "كروم أو إس" (ChromeOS) ولكن لم يستعد أي منها نجاح تجربة "نكسس 7". بل وصل الأمر إلى إعلان رسمي من غوغل بعدم صنع أجهزة لوحية جديدة بعد عام 2019.

ولكن من الواضح أن هذا قد تغير لأن غوغل قامت مرة أخرى بإطلاق جهاز لوحي تم تصميمه ليكون جيدا لاستخدامات الأشخاص المعتادة مثل مشاهدة الفيديو أو ممارسة الألعاب بشكل مريح.

تصميم بسيط

يحتوي "بكسل تابلت" على شاشة "إل سي دي" (LCD) مقاس 11 بوصة، بقوة 2560 × 1600 بكسل، بخلفية غير لامعة.

ويأتي الجهاز بـ3 ألوان: الأبيض، والأخضر الداكن، والوردي الفاتح. وعلى الرغم من أنه يبدو وكأنه مصنوع من البلاستيك، فإن جهاز بكسل تابلت به إطار من الألومنيوم مع طبقة طلاء نانوية، على عكس ما فعلته غوغل بهاتف "بكسل 5″ الذكي.

ويأتي في العلبة مع بكسل تابلت وحدة مكبر صوت ممغنطة، تؤدي عدة مهام منها تخزين بكسل تابلت عندما لا يكون قيد الاستخدام؛ كما يمكن استخدامها كحامل خلال اجتماعات العمل أو العائلة.

عند تثبيته على وحدة مكبرات الصوت، يبدو جهاز بكسل اللوحي مثل جهاز" نست هب ماكس" (Nest Hub Max)، وهي شاشة ذكية بقيمة 250 دولارا أصدرتها غوغل في عام 2019. ولكن هذا فقط في الشكل العام، فبكسل عبارة عن جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد وليس شاشة ذكية، ويدير برنامجا مختلفا تماما ولديه قدرات مختلفة مقارنة بـ"نست هب".

ومع ذلك، عند تثبيت الجهاز اللوحي على مكبر الصوت، يمكنه عرض شرائح للصور من ألبومات صور غوغل الخاصة بك تماما مثل "نست هب".

ويحتوي الجهاز أيضا على زر وصول سريع إلى تطبيق غوغل هوم حتى تتمكن من التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، ويمكنه قبول الأوامر الصوتية من مسافة لاستعلامات مساعد غوغل دون استخدام اليدين.

مواصفات جيدة

يحتوي جهاز بكسل تابلت على معالج "تنسور جي2" (Tensor G2) الموجود أيضا في هاتف بكسل فولد (Fold) الجديد وبكسل7 وبرو7 (7 Pro) اللذين تم إصدارهما العام الماضي. وهو مقترن بـ8 غيغابايتات من ذاكرة الوصول العشوائي و128 أو 256 غيغابايتا من السعة التخزينية.

تقول غوغل إن البطارية توفر ما يصل إلى 12 ساعة من دفق الفيديو بين عمليات الشحن، وهناك منفذ "يو إس بي- سي" (USB-C) للشحن السلكي إذا لم تكن تحمل وحدة مكبر الصوت. وهو متوفر فقط بنظام يدعم شبكة "واي فاي" (Wi-Fi) فقط؛ ولا توجد خيارات شبكات "5 جي" (5G) أو "إل تي إيه" (LTE).

تزين التابلت 4 مكبرات صوت، و3 ميكروفونات لمكالمات الفيديو، وكاميرتان، واحدة خلفية بدقة 8 ميغابكسلات في الزاوية العلوية اليمنى من الجهاز اللوحي، وفي المقدمة، توجد كاميرا أخرى بدقة 8 ميغابكسلات في منتصف الإطار العلوي عندما تمسك الجهاز اللوحي في اتجاه أفقي. وتم دمج ماسح بصمة الأصبع في زر الطاقة لدعم تسجيل الدخول والمصادقة البيومترية.

ويلاحظ أن لوحة المفاتيح أو قلم الشاشة مفقود من قائمة الملحقات التي تصنعها غوغل، فهذا ليس الجهاز اللوحي الذي تشتريه ليحل محل الحاسوب المحمول، ويمكنك بالطبع إقران لوحة مفاتيح بلوتوث (Bluetooth) بالجهاز واستخدام أقلام "يو إس آي 2.0" (USI 2.0)، لكن غوغل لا تنتج أيا من هذه الملحقات لذلك ستضطر لشرائها من شركات أخرى.

يعمل بكسل تابلت بنظام "أندرويد-13" وسيتم تحديثه إلى "أندرويد-14" في وقت لاحق من هذا العام. وقالت غوغل إنه تم تحديث أكثر من 50 تطبيقا خاصا بها لدعم شاشة بكسل تابلت الأكبر حجما.

ولكن بينما يمكنك تقسيم الشاشة بين تطبيقين في نفس الوقت، لا يحتوي برنامج بكسل تابلت على الكثير من ميزات الإنتاجية الموجودة في الأجهزة المنافسة.

حيث تقوم "سامسونغ" (Samsung) و"آبل" (Apple) وحتى "ون بلس" (OnePlus) بعمل الكثير لجعل أجهزتها اللوحية أكثر ملاءمة لإنجاز العمل مقارنة بما تقوم بها أجهزة غوغل في الوقت الحالي.

هل مناسب للشراء؟

بكسل تابلت جهاز لوحي مصمم للمهام البسيطة التي تقوم بها الأجهزة اللوحية في الوقت الحالي. فمن غير المحتمل أن يحل جهاز بكسل تابلت مكان الحواسيب أو حتى الأجهزة اللوحية المنافسة في مجال إنجاز المهمات.

ولكنه جهاز مناسب إذا كنت ترغب فقط في مشاهدة أحدث حلقة من مسلسلاتك المفضلة أثناء الجلوس على أريكتك، أو الاستمتاع بلعبتك المفضلة في المنزل دون التقيد بجهاز كبير.