كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (Twitter) إيلون ماسك، الثلاثاء، عن تفاصيل حول الميزات الجديدة التي تسعى المنصة لإضافتها قريبا بما في ذلك المكالمات والرسائل المشفرة، كما أعلن عن إزالة الحسابات غير النشطة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

والعام الماضي أعلن ماسك عن خططه لمشروع "تويتر 2.0 تطبيق كل شيء" (Twitter 2.0 The Everything App)، الذي قال إنه سيحتوي على ميزات مثل الرسائل المباشرة المشفرة (DMs) والتغريدات الطويلة وخدمات المدفوعات.

وقال ماسك في تغريدة أمس: "قريبًا ستكون الدردشة الصوتية والمرئية من الحساب الخاص بك إلى أي شخص على هذه المنصة ممكنة، وبهذا ستتمكن من التحدث إلى الناس في أي مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفك".

وستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يوفران نفس المزايا.

وقال ماسك إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر اعتبارًا من اليوم الأربعاء، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيتم تشفير المكالمات أم لا.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

