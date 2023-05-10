أبرز ما عرضته غوغل في مؤتمرها.. محرك بحث بالذكاء الاصطناعي وهاتف قابل للطي

أعلنت غوغل (Google) عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ضمن حدث "مطوّري غوغل أي/أو 2023 (I /O 2023) حيث أضافت دعم اللغات الجديدة إلى روبوت الدردشة الخاص بها "بارد" (Bard) وطرقاً أسهل لتصدير النص من "بارد" إلى أدوات "غوغل" المختلفة، بالإضافة إلى أدوات لخرائط وصور غوغل، وكذلك الأجهزة والهواتف الذكية وأهمها جهاز "بكسل فولد" القابل للطي.

تحديثات "بارد"

قالت غوغل خلال الحدث إنها أزالت قائمة انتظار لاستخدام نظام "بارد" وأتاحت هذا النظام باللغة الإنجليزية في 180 دولة ومنطقة حول العالم، كما ستضيف ميزات مستقبلية واعدة مثل إنشاء صور الذكاء الاصطناعي المدعومة من شركة "أدوبي".

وأضافت أن "بارد" تمت تطويره بشكل خاص لمعالجة أخطاء البرمجة، بما في ذلك تصحيح الأخطاء وشرح أجزاء من التعليمات البرمجية بأكثر من 20 لغة.

وستضيف الشركة مزيداً من الاستخدامات العامة لنموذج الدردشة، إذ ستجعله أكثر وضوحاً، مع القدرة على تحليل وتقديم الصور، وإنشاء عناصر مرئية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة ستُطلق الأشهر المقبلة.

وتقول غوغل إنها ستدمج قريباً برنامج "فايرفلاي" (FireFly) منشئ صور الذكاء الاصطناعي مِن "أدوبي" في "بارد".

ورغم أن هذه الميزات الجديدة تمثل بشكل جماعي ترقية كبيرة لـ "بارد" فإن الشركة لم تؤكد حتّى الآن طبيعة برنامج بارد، في وقت ذكرت فيه أنّ الروبوت ليس بديلاً للبحث حتى الآن، لكن هذا لا يمنع الأشخاص من استخدامه كأداة بحث.

صور غوغل

كشفت غوغل عن ميزة يُطلق عليها "ماجيك إيديتور" (Magic Editor) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمين بإجراء تعديلات كبيرة على صورة بدون أدوات احترافية.

وشاركت الشركة بعض الأمثلة على كيفية عمل "ماجيك إيديتور" حيث عرضت صورة لامرأة أمام شلّال، وقامت الأداة بتحريك صورتها بالكامل دون أن تتأثر الخلفية، مع جعل السماء الزرقاء أجمل.

وفي صورة أخرى، قامت "ماجيك إيديتور" بتحريك طفل على مقعد أقرب إلى منتصف الصورة، مما يؤدي إلى إنشاء أجزاء جديدة من المقعد وبالونات على اليسار لملء الفراغ.

مسارات ثلاثية الأبعاد بخرائط غوغل

أعلنت غوغل أن تطبيق الخرائط يعمل على عرض الطرقات بطريقة تسهّل فهم المكان الذي نريد الذهاب إليه، وتم الإعلان عن الميزة الجديدة باسم إميرسيف فيو "Immersive View".

وتوفّر ميزة العرض الشامل عرضاً ثلاثي الأبعاد للمكان، وتضيف معلومات مثل الطقس أو حركة المرور لمنح المستخدمين فكرة أفضل عما يحدث بهذا الموقع، والمساعدة على تصور أفضل للمعالم والمباني التي قد نراها أثناء التنقل في مكان ما جديد.

وستتيح غوغل أيضاً رؤية محاكاة حركة المرور حتى نتمكن من فهم ما قد نتعامل معه على الطرق.

وبقدر ما يبدو الأمر مثيرا للإعجاب، فقد نضطر إلى الانتظار بعض الوقت لتجربة العرض الشامل للطرق، إذ تقول غوغل إن الميزة ستُطلق الأشهر المقبلة، وسيتم طرحها في 15 مدينة.

الهواتف والحواسيب اللوحية

عرضت غوغل في حدث "مؤتمر مطوّري غوغل آي/أو" مجموعة من الأجهزة الجديدة أبرزها:

"بكسل فولد".. الهاتف القابل للطيّ "الأكثر متانة"

بعد سنوات من جعل تطبيقات "أندرويد" تدعم الهواتف القابلة للطي، كشفت غوغل عن "بكسل فولد" أول هاتف قابل للطي خاص بها في مؤتمر "آي/أو" الذي ستنافس فيه سلسلة "غالاكسي زي فولد" من "سامسونغ".

وظهر "بكسل فولد" بمقاس 5.8 بوصات، وبمقاس جهاز لوحيّ 7.6 بوصات عندما يُفتَح، ويشتمل على معالِج غوغل "تينزور جي 2" (Google Tensor G2) ويزن 10 أونصات، ولديه "المفصّلة الأكثر متانة بالهواتف القابلة للطيّ" وبطارية تدوم 24 ساعة بالاستخدام العادي، وسعره عند 1799 دولارا، وستقدم غوغل معه ساعة غوغل.

وأطلقت غوغل هاتف "بكسل 7A" بتصميم لا يختلف كثيراً عن سابقه، لكنّه اشتمل على شاشة أسرع بجودة 90 هرتزا وشحن لاسلكي وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسلا، بالإضافة إلى شريحة "تينزور جي 2" وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايتات.

جهاز "بكسل" اللوحي (Pixel Tablet)

وتحدّثت غوغل خلال المؤتمر عن جهاز "بكسل" اللوحي الذي يستخدم شريحة "تينزور جي 2" نفسها مثل "بكسل 7" ويصل حجمه إلى 11 بوصة، ومزوّد بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايتات.