"ليس القائد المناسب لتويتر".. تحول مفاجئ في موقف دورسي من إيلون ماسك

انتقد جاك دورسي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لموقع "تويتر" (Twitter)، الرئيس الحالي للموقع الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وفي مناقشة على منصته الجديدة "بلوسكاي" (BlueSky)، قال دورسي إن "الأمور أخذت منعطفا نحو الأسوأ بعد شراء رئيس شركة تسلا (Tesla) للموقع"، معتبرا أنه كان على ماسك الانسحاب من عملية الاستحواذ على تويتر.

وأثار مستخدمو بلوسكاي، وهي منصة جديدة يتم الترويج لها لتكون بديلا محتملا لتويتر، المناقشة عندما سألوا دورسي عما إذا كان يعتقد أن ماسك هو القائد المناسب لتويتر، فأجاب دورسي: "لا. ولا أعتقد أنه تصرف بشكل صحيح بعد أن أدرك أن توقيته كان سيئا. ولا أعتقد أن مجلس الإدارة كان يجب أن يفرض البيع".

وأضاف "لكن حدث ما حدث، وكل ما يمكننا فعله الآن هو بناء شيء ما لتجنب حدوث ذلك مرة أخرى".

تحول مفاجئ

ويعد هذا التصريح تحولا مفاجئا عن تصريح لدورسي في أبريل/نيسان 2022، اعتبر فيه أن استيلاء ماسك على تويتر كان "الحل الوحيد" الذي يثق بأنه سينجح في إنقاذ المنصة.

وأثار استحواذ ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla) و"سبيس إكس" (SpaceX)، كثيرا من الجدل بشأن طريقة إدارته للمنصة وتساؤلات عن كفاءة إدارته.